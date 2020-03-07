تضم ناديي ميلان وإنتر ميلان.. قرار متوقع بإغلاق مقاطعة لومباردي ما قد يؤدي لعدم استكمال الدوري الإيطالي

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة قرارا بإغلاق منطقة لومباردي وعدم الخروج منها أو دخولها إلا للضرورة للحد من انتشار فيروس كورونا ما سيؤثر بشدة على الأحداث الرياضية المحلية، وبينها الدوري الإيطالي وكذلك استضافة البلاد بعض مباريات يورو 2020.

وتضم مقاطعة لومبارديا مدن ميلانو، التي تضم ناديي ميلان وإنتر ميلان، ومدينة بيرغامو معقل نادي أتلانتا، وحال أقر ذلك رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة سيكون من الصعب استكمال الدوري الإيطالي وعرقلة استعدادات البلاد لاستضافة بعض الاستعدادات لبطولة الأمم الأوروبية.

وأمرت الحكومة الإيطالية بإقامة كل المنافسات الرياضية خلف أبواب مغلقة حتى الثالث من أبريل/ نيسان المقبل لتجنب انتشار الفيروس الذي قتل نحو 200 شخص في إيطاليا.

وأكدت رابطة دوري الدوري أن 6 مباريات من الأسبوع الـ26 ستلعب مطلع هذا الأسبوع ومنها القمة بين يوفنتوس وإنتر مساء الأحد.

وقالت صحيفة ”كوريري ديلا سيرا“ اليومية، إنه لن يسمح بالدخول والخروج من لومباردي وفي بعض مقاطعات فينيتو وإميليا رومانيا وبيدمونت إلا لأسباب ”جادة“ للحد من الإصابة بفيروس كورونا“.

وأضافت الصحيفة، أن هذا القرار المرجح صدوره في وقت لاحق اليوم سيستمر حتى الثالث من الشهر المقبل على الأقل، والمقاطعات المعنية هي: بارما وبياتشنسا و ريميني وريجيو إميليا ومودينا وبيزارو وأوربينو وفينسيا وبادوا وتريفيزو واليساندريا وأستي.

كما تم إنشاء منطقة عازلة، حيث من المتوقع وجود قيود صارمة للغاية من بينها إغلاق المدارس في جميع المستويات وتعليق أنشطة التزلج والمناسبات العامة.

كما سيتم إغلاق المتاحف والصالات الرياضية وحمامات السباحة والمسارح مع استمرار العاملين في مجال الصحة، ويمكن أن تظل الحانات والمطاعم مفتوحة، لكن سيتعين عليها الحفاظ على مسافة متر واحد بين مقاعدها وإلا سيتم تعليق نشاطها.

كما سيتم احترام وجود مسافة متر واحد على الأقل للعملاء وإلا سيتم تنفيذ عقوبة في حال الفشل في تطبيق هذه القيود.