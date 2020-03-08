رئيس رابطة اللاعبين في إيطاليا يطالب بإيقاف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا

طالب رئيس رابطة لاعبي كرة القدم في إيطاليا بإيقاف النشاط الكروي في البلاد وسط تكهنات إعلامية بحظر الدخول والخروج من منطقة لومبارديا بشكل تام وسط محاولات لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقررت الحكومة الإيطالية إقامة جميع الأنشطة الرياضية دون جماهير حتى الثالث من أبريل نيسان في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس الذي تسبب في وفاة نحو 200 شخص في البلاد.

ومن المتوقع اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة، والتي تمنع الناس من مغادرة أو دخول لومبارديا، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة، إلى جانب عدة أماكن أخرى.

ورد داميانو توماسي، رئيس رابطة اللاعبين، على ما يتردد وكتب على تويتر: ”دعونا نوقف الدوري! هل نريد شيئا آخر؟ أوقفوا كرة القدم“.

وأصدر توماسي بيانا على موقع رابطة اللاعبين في وقت سابق، وقال: ”هناك خطورة على اللاعبين ويجب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة اللاعبين. داخل الملعب لا يمكن الوقوف على بُعد متر واحد“.

وأضاف: ”لكن كل إجراء يجب اتخاذه لضمان سلامة كل الموجودين في الاستاد ويتضمن ذلك أفراد الجهاز الفني والأشخاص لتخفيض المخاطر“.

وفي وقت سابق من يوم السبت رفض غابرييلي غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي، استبعاد احتمال توقف دوري الدرجة الأولى لو أصيب أي لاعب بفيروس كورونا.

وأبلغ غرافينا شبكة ”راي“ التلفزيونية: ”يجب أن نكون واقعيين فالخطر الحقيقي موجود وفي مثل هذه الحالات سنتخذ إجراءات ضرورية لضمان حماية الرياضيين ثم سنفكر في التأثير على البطولات“.

وأجاب عند سؤاله عن احتمال توقف الدوري: ”لا يمكن استبعاد أي شيء لكن أيضا لا يمكن أن نضع افتراضات لا يمكن التنبؤ بها“.

وتقام مباريات هذا الأسبوع دون حضور جماهيري بعد تأجيل العديد من المواجهات في آخر جولتين.

وعلى مدار اليومين المقبلين تقام ست مباريات مؤجلة من الجولة الماضية من بينها مواجهة القمة بين يوفنتوس وإنتر ميلان في تورينو.