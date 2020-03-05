‏رسميا: إقامة مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بالدوري الإيطالي يوم الأحد القادم بدون جمهور

أعلن إنتر ميلان خوض مباراته أمام يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي، يوم الأحد المقبل، على استاد أليانز في تورينو معقل اليوفي لكن بدون جماهير، بعد قرار الحكومة الإيطالية إقامة كافة الأحداث الرياضية بدون جماهير حتى الثالث من الشهر المقبل.

وقال إنتر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن مباراته المقررة أمام يوفنتوس والتي تأجلت بسبب انتشار فيروس كورونا ستقام يوم الأحد المقبل الساعة 20:45 بتوقيت وسط أوروبا على ملعب أليانز في تورينو.

وأعلنت رابطة الدوري هذا الموعد بناء على بيان من الاتحاد الإيطالي بأن كافة مباريات البطولة ستقام بدون جماهير حتى مطلع الشهر المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، إلى أن الدوري الإيطالي لن يستكمل في حال ما إذا جاء اختبار أحد اللاعبين إيجابيًا لفيروس كورونا.

وقالت صحيفة ”كورييري ديلا سيرا“ التي تصدر في ميلانو إنه في حالة ما إذا كان اختبار لاعب في الدوري إيجابيًا لفيروس كورونا فقد تنتهي المسابقة على الفور.

وتسبب فيروس كورونا في فوضى كبيرة في إيطاليا خلال الشهر الماضي وحتى الآن، وهناك الآن أكثر من 3000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، مما يجعل إيطاليا الأكثر تضررًا من جميع الدول الأوروبية وواحدة من الدول الأكثر تضررًا في جميع أنحاء العالم.

ونشر موقع إنتر جدول مباريات جولة الأسبوع المقبل والتي كانت مؤجلة لتقام كما يلي:

الأحد 8 مارس/آذار

12:30 توقيت وسط أوروبا: بارما ضد سبا.

15:00 توقيت وسط أوروبا: ميلان ضد جنوة.

15:00 توقيت وسط أوروبا: سامبدوريا ضد هيلاس فيرونا.

18:00 بتوقيت وسط أوروبا: أودينيزي ضد فيورنتينا.

20:45 توقيت وسط أوروبا: يوفنتوس ضد إنتر ميلان.

الإثنين 9 مارس/آذار

18:30 توقيت وسط أوروبا: ساسولو ضد بريشيا.

وأعلنت رابطة الدوري أيضا إقامة مباراة إنتر ضد سامبدوريا المؤجلة كذلك في أول موعد ممكن لإقامتها.