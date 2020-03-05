تقارير: إلغاء الدوري الإيطالي نهائيًا حال اكتشاف إصابة أي لاعب بفيروس كورونا

أشارت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخمس، إلى أن الدوري الإيطالي لن يستكمل في حال ما إذا جاء اختبار أحد اللاعبين إيجابيًا لفيروس كورونا.

وقالت صحيفة ”كورييري ديلا سيرا“ التي تصدر في ميلانو إنه في حالة ما إذا كان اختبار لاعب في الدوري إيجابيًا لفيروس كورونا فقد تنتهي المسابقة على الفور.

وتسبب فيروس كورونا في فوضى كبيرة في إيطاليا خلال الشهر الماضي وحتى الآن ، وهناك الآن أكثر من 3000 حالة إصابة مؤكدة من الفيروس، مما يجعل إيطاليا الأكثر تضررًا من جميع الدول الأوروبية وواحدة من الدول الأكثر تضررًا في جميع أنحاء العالم.

وتأجلت 9 مباريات في الدوري خلال الأسبوعين الماضيين بسبب المخاوف من احتمال انتشار الفيروس، كما تم تأجيل مباراتي قبل نهائي كأس إيطاليا لنفس السبب.

كما أمرت الحكومة الإيطالية بضرورة لعب جميع الأحداث الرياضية بما في ذلك الدوري دون جماهير حتى الثالث من أبريل/نيسان المقبل من أجل احتواء الفيروس.

وأغلقت إيطاليا كافة المدارس والجامعات، وأعلنت إجراءات طوارئ جديدة، وظهر تفشي الفيروس في البلاد قبل أسبوعين، ويتركز في بضعة أماكن شمال إيطاليا، لكنه تم رصد حالات في جميع مناطق البلاد العشرين ما عدا منطقة واحدة.