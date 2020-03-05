تقرير يكشف حقيقة رحيل تير شتيغن عن نادي برشلونة إلى يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إسبانية حقيقة ما تردد حول رغبة الألماني مارك أندريه تير شتيغن في الرحيل عن نادي برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير أشارت إلى أن تير شتيغن سينتقل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، في ظل رغبة المدير الرياضي للبيانكونيري فابيو باراتيتشي في ضم الحارس الدولي الألماني إلى صفوف الفريق، ليكون الحارس الأساسي بدلا من البولندي فوزنيك تشيزني.

وقالت إذاعة ”أوندا سيرو“ الإسبانية إن تير شتيغن لن يرحل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وإنه يرغب في استكمال مسيرته برفقة البلوغرانا لفترة طويلة.

وأشارت الإذاعة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن تير شتيغن يريد أن يبقى في برشلونة لمواسم إضافية، حيث يرغب في تمديد عقده مع البلوغرانا، والذي ينتهي في صيف 2022.

وتابعت: ”لا يوجد ما يشير إلى رحيل تير شتيغن عن برشلونة، مصدر الشائعة كان صحفيا يريد تأليف كتاب عن الحارس الألماني الدولي، ولا يوجد ناد في العالم يستطيع التعاقد مع تير شتيغن حاليا، لأن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 180 مليون يورو“.

وانضم تير شتيغن، 27 عاما، إلى برشلونة في صيف 2014 من نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مقابل 12 مليون يورو.

وشارك تير شتيغن هذا الموسم في 33 مباراة برفقة برشلونة، الذي يحتل حاليا المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد.

وسوف يواجه برشلونة نادي نابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الـ18 من مارس، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بينهما في ملعب ”سان باولو“ بالتعادل 1-1.