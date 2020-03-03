الصحف الرياضية: عملية إنقاذ ميسي.. قرار مهم ينتظر الدوري الإنجليزي.. وخطة لإبعاد مالديني عن ميلان (صور)

شكل تأثير فيروس كورونا على الرياضة في العالم ومخلفات فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية السعودية والدوري الإماراتي لكرة القدم وتألق فينسيوس جونيور في ريال مدريد وفوز مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة والجدل المستمر حول تأجيل قمة يوفنتوس وإنتر ميلان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء الإياب بين مانشستر سيتي وريال مدريد في دور 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت : لماذا لا يؤمنون بالريمونتادا ؟

كما تحدثت عن كرة القدم النسائية في إسبانيا.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد وبقاء ميسي وحيدا دون دعم وكتبت :“ عملية إنقاذ لميسي ”.

كما تحدثت عن فيروس كورونا وتأثيره على الرياضة وكتبت :“ هجوم كبير لفيروس كورونا على الرياضة ”.

الصحيفة تحدثت أيضا عن العملية الجراحية للبلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد وكتبت :“ هازارد يجري عملية جراحية ويغيب لمدة شهرين ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأثير فيروس كورونا على الرياضة في العالم بعد انتشاره والخوف من اللعب في ملاعب بجمهور وكتبت :“ الرياضة بقناع ”.

كما تحدثت عن مخلفات الكلاسيكو بعد فوز ريال مدريد على برشلونة واستعادة الصدارة وكتبت :“ هنا الليغا ”.

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آس

ركزت الصحيفة على تألق البرازيلي فينسيوس جونيور في ريال مدريد في المدة الأخيرة وخصوصا في الكلاسيكو حيث قاد الفريق للفوز وكتبت “ فيتامين “ V “ ”.

كما اهتمت بصيام ميسي عن التسجيل خارج الكامب نو وكتبت :“ ميسي 3 أشهر دون تسجيل أي هدف خارج الكامب نو ”.

الصحيفة تحدثت أيضا عن تأثير فيروس كورونا على المنافسات الأوروبية وخصوصا نهائيات أمم أوروبا حيث أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن القرار ليس بيده.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مخاوف انتشار فيروس كورونا في بريطانيا وكتبت “ رؤساء الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يدرسون اللعب دون جمهور في حال انتشار فيروس كورونا ”.

كما تحدثت عن تأهل آرسنال لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تجاوزه بورتسموت.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة في عددها الأسبوعي على كرة القدم للسيدات في ظل ما تعرفه من أحداث وتطور في السنوات الأخيرة وكتبت :“ إلى الأعلى يا فتيات ”.

ليكيب

ركزت الصحيفة على مشاكل باريس سان جيرمان في المدة الأخيرة بين المدرب توماس توخيل وعدة لاعبين قبل مرحلة حاسمة من الموسم وكتبت :“ تصنيف التأهب ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على قمة يوفنتوس وإنتر ميلان المؤجلة بسبب فيروس كورونا وكتبت :“ يوفنتوس – إنتر ميلان : آسف على التأخير ”.

كما تحدثت عن ميلان وخطة إبعاد مالديني وبوبان وكتبت :“ تنظيف مربع ميلان ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على ميلان الإيطالي وإمكانية إبعاد النجمين مالديني وبوبان وكتبت :“ إقالة ”.

كما تحدثت عن تأجيل قمة يوفنتوس وإنتر ميلان وتصريحات الصيني وهانغ رئيس إنتر ميلان القاسية.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على تأثير فيروس كورونا على لقاءات المنتخب السعودي وكتبت :“ كورونا يؤجل مباريات الأخضر ”.

كما تحدثت عن أخبار الأندية السعودية وكتبت :“ الهلال يعود “ و “ النصر يستعد “ و “ الاتحاد يجدول مستحقات سييرا “ و عن الأهلي كتبت “ التدريب الأول ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مشاركة الناشئين في الفرق الإماراتية وكتبت :“ الناشئون ضحية غياب التكافؤ ”.

كما تحدثت عن دوري الدرجة الأولى الإماراتي وكتبت :“ 10 نقاط تفصل الصقور عن التحليق نحو الخليج العربي ”.

كما اهتمت بملف دولي وكتبت عن مانشستر سيتي :“ غوارديولا : نكتب تاريخ القمر بمعانقة 8 من 9 بطولات ”.

وعن الكلاسيكو وفوز ريال مدريد على برشلونة كتبت :“ الملكي يستعيد القطعة المفقودة في الكلاسيكو ”.