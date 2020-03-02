سوشيال ميديا الرياضة.. فيدال يتمسك بأمل المنافسة.. وآشلي يونغ يكسب سباق السرعة مع غودين

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

راموس مع أطفاله

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو عبر موقع ”إنستغرام“ لأبنائه وهم يؤدون بعض التدريبات وعلق اللاعب ”التدريب قبل المباراة ما الذي يمكن أن يحدث خطأ؟

ويلي كاباييرو يطلب دعم الجماهير

نشر ويلي كاباييرو حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة ليفربول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلق الحارس ”كأس الاتحاد الإنجليزي غدا، نحن بحاجة إلى دعمكم“.

فينالدوم يطالب جمهوره بمشاركته السعادة

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“، وعلق اللاعب ”عندما تبتسم أنا أبتسم“.

When you smile, I smile ???? pic.twitter.com/PlGCO6VXzp — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) March 2, 2020

فيدال يتمسك بأمل المنافسة

نشر أتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع ”تويتر“ بقميص ناديه عقب الهزيمة التي مُنِي بها فريقه أمس في الكلاسيكو الإسباني بهدفين دون رد، وعلق اللاعب: ”هذا الفريق لن ينتهي، سنناضل حتى نهاية الدوري“.

Esto aun no termina equipo!!!???????????????? pelearemos hasta el final por una liga más!!!????❤️????????????????⚽️???? pic.twitter.com/CjUz5wGaJq — Arturo Vidal (@kingarturo23) March 2, 2020

دافيد آلابا يعلن التحدي

نشر دافيد آلابا لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة له عبر موقع ”تويتر“ من تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة نادي شالكة غدا في بطولة كأس ألمانيا، وعلق اللاعب: ”جاهزون لكأس ألمانيا“.

ثيو هيرنانديز يهنئ زميله السابق

حرص ثيو هيرنانديز لاعب نادي ايه سي ميلان على توجيه التهنئة لزميله السابق في صفوف النادي الملكي سيرجيو راموس، حيث علق هيرنانديز عبر موقع ”تويتر“ على احتفال راموس: ”مبروك للجميع على فوز الأمس“.

Enhorabuena a todos por la victoria de ayer ???????? @realmadrid ???????? https://t.co/9OubrvdIi4 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) March 2, 2020

آشلي يونغ يكسب سباق السرعة مع غودين

نشر آشلي يونغ لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع ”تويتر“ برفقة زميله دييغو غودين من تدريبات الفريق، وعلق يونغ قائلا: ”ميلان أو مانشستر دييغو غودين المركز الثاني ولكن جهد جيد“.

Hmmm Milan or Manchester weather today ????????????‍♂ @diegogodin 2nd place but good effort ???????????????????????? pic.twitter.com/0C8JrVG4gw — Ashley Young (@youngy18) March 2, 2020

جيمس ميلنر: مستعدون للمعركة

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه استعدادا لمواجهة تشيلسي غدا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلق اللاعب: ”على استعداد لمعركة ليلة الغد“.

غوميز يهدد زملاءه بفيروس كورونا

نشر بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي فيديو له عبر موقع ”تويتر“ برفقة زملائه بالفريق، وعلق اللاعب ”إذا شربت القهوة كورونا تذهب عن طريقي“.

إذا شربت القهوة كرونا تذهب عن طريقي ????????☕️ pic.twitter.com/hbNYl8zl68 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 2, 2020

وليد سليمان يطالب الجمهور بالدعاء

نشر وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المصري صورا له عبر موقع ”تويتر“ من تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلق اللاعب ”دعواتكم يا أعظم جمهور“.