رئيس رابطة الدوري الإيطالي ينتقد إنتر ميلان بسبب تصريحاتهم عن تأجيل مباراة يوفنتوس

أعرب باولو دال بينو، رئيس رابطة الدوري الإيطالي، عن غضبه إثر تصريحات بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، بشأن تأجيل مباراة الفريق ضد يوفنتوس، اليوم الأحد، في الدوري الإيطالي خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قررت، في وقت سابق، تأجيل بعض مباريات الجولة من بينها يوفنتوس وإنتر ميلان، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وانتقد بيبي ماروتا مدير إنتر اتخاذ القرار دون علم الأندية ووصف ذلك بمسابقة مشوهة.

وقال رئيس رابطة الدوري الإيطالي في تصريحات لصحيفة ”لا غازيتا ديللو سبورت“: ”يوم الجمعة قمت أنا والرئيس التنفيذي دي سيرفو بتقديم اقتراح على الإنتر يتضمن لعب المباراة ضد يوفنتوس، مساء الاثنين، بحضور جماهيري، لكن الإنتر رفض الظهور للملعب بشكل قاطع وتحمل مسؤوليته ولم يتحدث عن روح رياضية وبطولة مزيفة“.

وأضاف: ”ماروتا يُمثل احتياجات الإنتر وأنا أحمي كل المصالح العامة للدوري الإيطالي ككل، والذي للأسف يعاني تضارب مصالح يومية متعلقة بكل فريق، أنا، يجب عليّ أن أروج للدوري الإيطالي وصورته حول العالم، نقل مباريات بمدرجات فارغة من شأنه أن يعكس بطاقة عمل سيئة للبلد“.

وحول من اتخذ قرار التأجيل؟ شدد: ”القرار قراري بموجب النظام الأساسي، الأندية المعنية بالأمر تم التواصل معها هاتفيا والتي كنا نعلم مواقفها جيدا ومن الصعب التوفيق بينها، نحن نتصرف بحس المسؤولية لحماية المشجعين والاحتفاظ بحق الجميع بحضور المباريات بما في ذلك حماية احتياجات الناقلين“.

وعن سر تأخر القرار؟ أبرز: ”بعد أسبوع مكثف من المشاورات وعدم وضوح السيناريو الصحي لم نعلم إلا مساء الجمعة أن أبواب الملاعب في ثلاث مناطق متضررة لن تُفتح إلا مع منتصف ليل هذا اليوم (بداية يوم الاثنين) ما جعل الصورة تختلف كليا عن الصورة السابقة“.

وبسؤاله هل يمكن تقديم تاريخ اللقاء لقبل الـ13 من مايو؟.. أوضح: ”بالتأكيد، كان هذا هو التاريخ الشاغر الرسمي الوحيد للعشر فرق المعنية بالأمر بسبب الالتزامات في المسابقات الوطنية والدولية، انطلاقا من يوم الاثنين سيجتمع الرئيس التنفيذي دي سيرفو بالأندية لتقديم التاريخ“.