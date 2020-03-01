عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”البيرنابيو يحدد مستقبل الليغا“.. و“كورونا يعطل الدوري الإيطالي“.. و“أخيرا ليفربول يخسر“ (صور)

شكل لقاء الكلاسيكو الذي يجمع ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وتأثير فيروس كورونا على لقاءات الدوري الإيطالي، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بنتائج الدوري السعودي وتتويج أبطال العالم للفروسية من قبل العاهل السعودي وأخبار الأندية السعودية وأحداث لقاء بايرن ميونخ وهوفنهايم.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”البيرنابيو يحدد مستقبل الليغا“.

كما تحدثت عن أحداث لقاء هوفنهايم وبايرن ميونخ، وكتبت: ”درس مثالي من بايرن ميونخ“.

سبورت

ركزت الصحيفة على كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”فرصة تاريخية“.

كما تحدثت عن لقاء إسبانيول برشلونة وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”إسبانيول لا يملك فرصة للخطأ“.

الصحيفة اهتمت بتأثير ”فيروس كورونا“ على الرياضة، وكتبت: ”فيروس كورونا يعطل الدوري الإيطالي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الكلاسيكو الذي يجمع برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني في ”سانتياغو بيرنابيو“ بمدريد، وكتبت: ”الفرصة الكبرى“.

كما تحدثت عن لقاء إسبانيول أمام أتلتيكو مدريد وأهميته لفريق برشلونة الثاني.

الصحيفة اهتمت بلقاء هوفنهايم وبايرن ميونخ، وكتبت: ”توقيف اللقاء بسبب سباب رئيس هوفينهايم“.

آس

ركزت الصحيفة على كلاسيكو الدوري الإسباني، والذي يستضيف من خلاله ريال مدريد غريمه برشلونة، وكتبت: ”زيدان يوجه الدعوة للبيرنابيو“.

كما تحدثت عن لقاء إسبانيول وأتلتيكو مدريد، والذي يجمع فريقين بطموحات مختلفة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لباريس سان جيرمان أمام ديغون 4-0 وكتبت: ”اختبار مطمئن“.

كما تحدثت عن لقاء الديربي الذي سيجمع أولمبيك ليون بسانت إيتيان، وكتبت: ”ديربي على خط واحد“.

الصحيفة اهتمت بتأثير فيروس كورونا على الرياضة العالمية، وكتبت: ”كورونا يعبث بكل شيء“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار لقاءات الدوري الإيطالي بعد انتشار فيروس كورونا وتأجيل لقاء القمة وصعود لاتسيو للصدارة، وكتبت: ”تأجيل لقاء يوفنتوس وإنتنر ميلان ولاتسيو يفوز“.

كما تحدثت عن فوز نابولي على تورينو 2-1.

الكورييري

تحدثت الصحيفة عن صعود لاتسيو لصدارة ترتيب الدوري لإيطالي، وعنونت: ”وحده“.. السيريا ”أ“ لديها قائد جديد: لاتسيو في الصدارة.. لاتسيو صلب ضد بولونيا 2/0.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على تتويج أبطال العالم للفروسية من قبل العاهل السعودي، وكتبت: ”الملك يتوج أبطال العالم في الفروسية“.

كما تحدثت عن الدوري السعودي وفوز الاتحاد على الشباب، وكتبت: ”النمور ترقص“.

كما اهتمت بأخبار الأندية السعودية وكتبت عن النصر: ”اليوم يعود حمد الله“، وعن الهلال: ”الهلال يعلق إدواردو“.

الصحيفة اهتمت -أيضا- بكلاسيكو إسبانيا، وكتبت: ”كلاسيكو الأرض: تفوق برشلوني“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على اقتراب فريق الإمارات من العودة لدوري الخليج العربي، وكتبت: ”الصقور يلامس الخليج العربي“.

كما تحدثت عن ملف دولي وكتبت عن الكلاسيكو المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة: ”الريال وبرشلونة: قمة الخوف والاحترام“، فيما كتبت عن نهائي كأس رابطة المحترفين في إنجلترا: ”سيتي يتحدى مفاجآت أستون فيلا“.

الصحيفة أجرت حوارا مع كايو لوكاس، وكتبت: ”كايو لوكاس: أنتظر مساعدة الساحر“.

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على فوز الصربي ديوكوفيتش ببطولة دبي، وكتبت: ”ديوكوفيتش بطل تنس دبي: شكرا فزاع“.

كما اهتمت بتأثير فيروس كورونا على لقاء الفرق الإماراتية في آسيا، وكتبت: ”تأجيل مبارتي العين والشارقة في آسيا“.

الصحيفة تحدثت عن الكلاسيكو الإسباني، وكتبت: ”الملكي والبارسا: كلاسيكو الأرض الليلة“.

الصحف البريطانية

اهتمت الصحف الإنجليزية، بالخسارة الثقيلة التي تكبدها ليفربول أمس أمام واتفورد بثلاثية نظيفة، وتلقيه الخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ديلي ميل

”صدمة كلوب.. واتفورد ينهي مسيرة اللاهزيمة لليفربول“.

إندبندنت

”أخيرا ليفربول يخسر“.

وكتبت في الأسفل: ”كلوب: الريدز ليسوا جيدين بما فيه الكفاية“.