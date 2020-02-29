كريستيانو رونالدو: مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان مثل الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إن مباراة البيانكونيري، ضد إنتر ميلان، تشبه مباراة الكلاسيكو بين ناديه السابق ريال مدريد وبرشلونة.

ويلعب يوفنتوس مع إنتر ميلان، غدا الأحد، في قمة الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي، وفي اليوم ذاته يلعب ريال مدريد مع برشلونة في الكلاسيكو ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

وقال رونالدو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي ليوفنتوس: ”إنها مباراة كبيرة، تشبه مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة. أمر رائع أن ألعب ضد إنتر ميلان“.

وأضاف ”هذه المباريات يريد أي لاعب المشاركة فيها، ضد الإنتر ستكون مباراة جيدة، سنواجه فريقا رائعا ومدربا عظيما“.

وأكمل رونالدو ”لسنا سعداء؛ لأن المباراة ستقام دون حضور الجماهير، لكن مسؤوليتنا تظل كما هي، نريد الفوز، أتمنى تحقيق نتيجة رائعة“.

وبشأن تحقيق الأرقام القياسية، قال رونالدو: ”الأرقام القياسية تأتي، حققت الكثير منها، لدي العديد من الأرقام لكنني سأكون سعيدا إذا حققت أكثر“.

وواصل لاعب ريال مدريد السابق ”الأرقام القياسية ليست أولوية بالنسبة لي، أولويتي اللعب جيدا والفوز في المباريات“، واستطرد ”1000 مباراة تعني التفاني والعمل الجاد والموهبة، ليس من السهل أن تلعب 1000 مباراة في عمر الـ35، لذلك أنا سعيد“.

واختتم ”أتمنى أن ألعب مئات من المباريات، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات، والبقاء على قمة الدوري“.

ميسي في الكلاسيكو، لعب 42، فاز 19، تعادل 11، خسر 12، سجل 26، صنع 14.

ويملك يوفنتوس 60 نقطة من 25 مباراة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، في حين يملك إنتر ميلان 45 نقطة من 24 مباراة في المركز الثالث.

وسجل رونالدو 25 هدفا وصنع 3 في 31 مباراة الموسم الحالي مع يوفنتوس.