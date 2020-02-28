الأسطورة ماركو فان باستن: من يرى أن رونالدو أفضل من ميسي لا يفهم في كرة القدم

يرى الأسطورة الهولندي السابق ماركو فان باستن أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل لاعبي كرة القدم على الساحة حاليًا.

وعقد المهاجم الهولندي المخضرم صاحب الثلاث كرات ذهبية مقارنة بين رونالدو وميسي، مؤكدًا أن ميسي الأفضل على الإطلاق.

وقال فان باستن في تصريحات نقلتها صحيفة ”كورييه“ الإيطالية: ”الأشخاص الذين يعتقدون أن رونالدو أفضل من ميسي لا يفهمون كرة القدم“.

وأوضح: ”رونالدو لاعب رائع ولكن الذين يعتقدون بأنه أفضل من ميسي لا يفهمون كرة القدم أو لديهم سوء نية“.

وأضاف: ”ميسي لاعب فريد من نوعه، لديه إمكانيات لا تضاهى ولا تتكرر، فهو من نوعية اللاعبين التي تأتي مرة بعد كل 50 سنة“.

يذكر أن فان باستن هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، بجانب ميسي ورونالدو.