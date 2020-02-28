سوشيال ميديا الرياضة.. ماني يرد على شائعة ”كورونا“ وغوميز في مدرجات نادي الهلال

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

غاريث بيل يدعو لتحصين صحة الأطفال

نشر غاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لأطفال أفارقة، وعلق اللاعب قائلا: مؤسسة الصحة العالمية تتعاون مع فيتالتي للحصول على المزيد من الأشخاص النشطين على مستوى العالم، في كل مرة تقوم فيها بإكمال سلسلة كأس العالم للجري، سوف تساعد على تحصين الأطفال في جميع أنحاء العالم. ساعدوا في الحفاظ على صحة الأطفال وسعادتهم. اكتشف المزيد أو ابحث في الجري كأس العالم.

أدريان سان ميغيل يحتفل بيوم الأندلس

نشر أدريان سان ميغيل حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع علم الأندلس، بمناسبة مرور أربعين عاما على استفتاء الحكم الذاتي، وعلق اللاعب قائلا: اليوم هو يوم الأندلس أرضي الجميلة، وأريد دعوة الجميع لمعرفة مكان رائع، يوم سعيد بالأندلس.

جيسي لينغارد سعيد بنظافة منزله

نشر جيسي لينغارد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من داخل منزله عقب تنظيفه، وعلق اللاعب قائلا: عندما تكون بيئتك نظيفة، تشعر بالسعادة والدوافع والصحة.

ماني يرد على شائعة فيروس كورونا

نشر ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي تقريراً عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ والذي يتحدث عن مصير الدوري الإنجليزي وإمكانية إلغائه بسبب فيروس كورونا القاتل، وعلق اللاعب قائلا: من يهتم؟ هناك مخاوف أكثر أهمية.

Who cares? There are more important concerns. https://t.co/zByCkWSBsr — Sadio Mané (@10SadioMane) February 28, 2020

لابورت يدعو جماهير ناديه لشراء تذاكر المباراة النهائية

نشر إيمريك لابورت لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ ومعه تذكرة المباراة النهائية لكأس رابطة الاتحاد الإنجليزي أمام أستون فيلا والمقرر لها يوم الأحد المقبل، وعلق اللاعب قائلا: آخر فرصة للتسجيل في المسابقة والتوصل إلى ويمبلي.

Last chance to register for the contest and come to Wembley sunday guys ???? result tonight ! https://t.co/7Sl5JBPLry — Aymeric Laporte (@Laporte) February 28, 2020

راشفورد يتذكر أولى خطوات تحقيق الحلم

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه في الظهور الأول له مع المان يونايتد في مثل هذا اليوم، وعلق اللاعب: لا تتحول الأحلام حقًا إلى الوجه المبتسم للعب مع هذا النادي الرائع وأول ظهور لي في هذا اليوم 2016.

Dreams really do come true ???? To play for this great club and make my debut on this day 2016. ???? #MUFC pic.twitter.com/KY5gi9Nl7t — Marcus Rashford (@MarcusRashford) February 28, 2020

برناردو سيلفا يحتفل بذكرى تأسيس ناديه السابق

حرص برناردو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على توجيه التهنئة لناديه السابق بنفيكا بمناسبة مرور 116 عاما على تأسيس النادي البرتغالي، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: مبروك لبنفيكا وجميع المحبين لمدة 116 سنة من التاريخ.

Muitos parabéns ao @SLBenfica e a todos os benfiquistas por 116 anos de história ???????? — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) February 28, 2020

سيبايوس: أبدا لن يموت آرسنال

نشر دانيال سيبايوس لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من مباراة الأمس أمام نادي أولمبياكوس اليوناني والتي ودع خلالها الجانرز بطولة الدوري الأوروبي، وعلق اللاعب قائلا: نشعر جميعنا بألم شديد وغضب بسبب ما حدث بالأمس، لم يكن يومنا هذا، ولكن الآن علينا أن نكون أكثر اتحادًا من أي وقت مضى، أنا أثق بهذا الفريق حتى الموت، دعنا نقف جميعا.

We all feel a great pain and anger because of what happened yesterday. It wasn't our day, but now we have to be more united than ever. I trust this team to death. Let's stand up! All together!????⚪️????⚽️@Arsenal #Gunners #AllTogether pic.twitter.com/y8mzMjHa5d — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) February 28, 2020

جيرارد دولوفيو يستجيب لرغبة أحد الجماهير

نشر جيرارد دولوفيو لاعب نادي واتفورد الإنجليزي تهنئة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لطفلة بمناسبة عيد ميلادها؛ استجابة لرغبة والدها الذي طلب من اللاعب توجيه التهنئة لابنته، وعلق اللاعب قائلا: كل عام وأنتِ بخير.

غوميز في مدرجات الهلال

نشر بافيتمبي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء تواجده في مدرجات الهلال، وعلق اللاعب قائلا: أهلا وسهلا ومبروك يا شباب، كيف حالكم، وجمعة مباركة، أنا جالس هنا مع قهوتي في أفضل مكان اللي هو نادي الهلال، ريلاكس وأشرب قهوتي، بدون المعيوف ولا الشهراني ولا نواف، بحالي أنا وقهوتي بتركيز.