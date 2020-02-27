لاعبو لودوغورتس يدخلون ملعب سان سيرو بالكمامات قبل مواجهة إنتر ميلان بالدوري الأوروبي (صور)

ظهر لاعبو لودوغورتس البلغاري وهم يرتدون الكمامات أثناء دخولهم استاد ”سان سيرو“ معقل إنتر ميلان، قبل مواجهة الفريقين في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي، اليوم الخميس.

وقرر الاتحاد الأوروبي ”اليويفا“ إقامة هذه المباراة دون جماهير بعد انتشار فيروس كورونا في شمال إيطاليا.

وكشف مسؤولون عن 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 453 إصابة، بينما توفي 12 شخصا، لتسجل إيطاليا أعلى معدل إصابة خارج قارة آسيا.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن بعثة الفريق البلغاري ترتدي كمامات بالكامل منذ وصولها إلى ميلانو يوم الأربعاء، وستغادر إيطاليا فور انتهاء المباراة مباشرة.

وباتت إيطاليا البلد الأكثر تضررا من تفشي المرض في أوروبا، ورغم ذلك يسعى الفريق البلغاري لتعويض خسارته بهدفين على أرضه الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب.

ولم يستطع إنتر خوض مباراته في الدوري المحلي مع سامبدوريا قبل أيام بعد إلغاء ثلاث مباريات من الجولة؛ بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد.

ومنعت الحكومة الإيطالية كافة الأحداث الرياضية في ست مناطق حتى يوم الأحد المقبل، وستقام ست مباريات في الدوري المحلي بدون جماهير يومي السبت والأحد، بينها مواجهة إنتر صاحب المركز الثالث أمام يوفنتوس المتصدر في تورينو يوم الأحد في مباراة قمة محلية.