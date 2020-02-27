الدوري الأوروبي.. تأهل روما وفولفسبورغ وإسبانيول وبازل وباير ليفركوزن

تأهل روما الإيطالي لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، بعد تعادله 1/1 مع مضيفه جنت البلجيكي، في إياب الدور الـ32.

تقدم جنت بتوقيع الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقة 25، وبعد 4 دقائق سجل جاستين كلويفرت هدف التعادل لروما.

وفاز روما ذهابا 1/0 سجله المهاجم الشاب كارليس بيريز.

كما تأهل فولفسبورغ الألماني لدور الـ16، بعد فوزه على مضيفه مالمو السويدي 3/0.

وسجل لفولفسبورغ المهاجم الكرواتي جوسيب بريكالو في الدقيقة 41، ويانيك جيرهاردت في الدقيقة 65، والبرازيلي جواو فيكتور في الدقيقة 69.

وفاز فولفسبورغ ذهابا 2/1.

وودع إسبانيول من دور الـ32 رغم فوزه 3/2 على وولفرهامبتون الإنجليزي.

وعلى ملعب كورنيلا البرات معقل إسبانيول، تقدم صاحب الأرض أولا بهدف من توقيع جوناثان كاليري في الدقيقة 16، تعادل أداما تراوري في الدقيقة 22، وسجل كاليري لإسبانيول في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، وتعادل مات دوهيرتي للفريق الإنجليزي في الدقيقة 90.

وخطف جوناثان كاليري هدف الفوز الثالث لإسبانيول، ليتأهل وولفرهامبتون إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه ذهابا في إنجلترا 4/0، ليصبح إجمالي النتيجة 6/3 لصالح الوولفز.

وأثبت باير ليفركوزن الألماني أحقيته بالتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3/1 على بورتو البرتغالي في عقر داره خلال إياب دور الـ 32.

وعلى ملعب الدراغاو، افتتح لوكاس ألاريو التسجيل للنادي الألماني، قبل أن يضيف كريم دميرباي الهدف الثاني لليفركوزن، وعزز كاي هافيرتس تقدم باير ليفركوزن بالهدف الثالث، في حين يسجل موسى ماريغا هدف حفظ ماء الوجه لبورتو.

وفاز ليفركوزن في مباراة الذهاب على أرضه 2/1.

وتأهل لاسك النمساوي على حساب ألكمار الهولندي، بعدما تعادل بهدف لمثله خارج أرضه في لقاء الذهاب بالدور 32.

وفاز لاسك على ملعبه 2/0 إيابا.

وتأهل إسطنبول باشاك شهير التركي بفوزه 4/1 على سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وتأهل النادي التركي بنتيجة إجمالية 5/4، مستفيدا من خسارته ذهابا 3/1.