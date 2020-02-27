شرط زلاتان إبراهيموفيتش لتمديد عقده مع ميلان

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، ينوي البقاء مع الفريق لموسم جديد.

وذكرت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ أن إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عاما، يريد البقاء مع ميلان، لكن يريد أن يكون الفريق في وضع أفضل من حيث المنافسة على الألقاب.

وانتقل إبراهيموفيتش إلى ميلان في يناير الماضي في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع لوس أنجليس غالاكسي، ويمتد عقد السلطان مع الروسينيري حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وأضافت الصحيفة أن إبراهيموفيتش يريد إنهاء مسيرته وهو في القمة، لذلك أكد لإدارة ميلان أنه لا يمانع تمديد عقده مع الروسينيري، بشرط بناء فريق أكثر قوة.

وسجل إبراهيموفيتش 3 أهداف وصنع هدفا في 9 مباريات منذ انتقاله لميلان في سوق الانتقالات الشتوي، ليرفع رصيده إلى 59 هدفا وصناعة 25 في 94 مباراة مع ميلان.

وأوضح ”لاغازيتا ديلو سبورت“ أن إدارة ميلان، ستقاتل لبناء فريق قوي الصيف المقبل، قادر على المنافسة، ليس لإرضاء إبراهيموفيتش فحسب، ولكن لأن استعادة بريق ميلان هو الهدف الأسمى.

ويحتل ميلان المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي، ويملك 36 نقطة من 25 مباراة، علما أن الفريق تعادل 1/1 على ملعبه مع يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.