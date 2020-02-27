إصابة لاعب إيطالي بفيروس كورونا

قالت وسائل إعلامية إيطالية، اليوم الخميس، إن لاعب كرة قدم إيطالي، تأكدت إصابته بفيروس كورونا الجديد، بعد ظهور أعراض الإنفلونزا عليه، قبل مباراة في دوري الدرجة الثالثة، مطلع الأسبوع الماضي.

وأفادت وسائل الإعلام أن اللاعب كوفيد الذي يلعب لفريق بينيسي، خضع لفحص طبي، الإثنين الماضي، للكشف عن أي أعراض لإصابته بالفيروس الذي انتشر في الصين منذ، ديسمبر الماضي.

وكان من المقرر أن يشارك كوفيد مع فريقه أمام يوفنتوس لأقل من 23 عامًا، لكنه شعر بهزال وضعف، وظهرت علامات الحمى عليه قبل المباراة.

وأوضحت التقارير أن كوفيد يخضع للعلاج في مستشفى، في مدينة سيينا، حيث يقع مقر فريق بيانسي في بلدة بيانكاستانياو.

وأعلنت إيطاليا، وفاة 14مصابًا، في حين بلغ عدد المصابين بالمرض نحو 528 شخصًا.