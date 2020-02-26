ليون يخطف يوفنتوس بهدف نظيف في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

تقدم فريق ليون الفرنسي، خطوة مهمة نحو التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 1 – صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.

وسجل لوكاس توسارت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 لفريق ليون.

وحاول الفريقان هز الشباك في الشوط الثاني إلا أن النتيجة باءت بالفشل ليخطف ليون فوزا مهمًا قبل مباراة الإياب.

ويلتقي الفريقان يوم 17 آذار مارس المقبل، في ملعب ”يوفنتوس أرينا“ بمدينة تورينو الإيطالي في إياب دور الستة عشر.