هدف مباراة يوفنتوس وليون: 1/0 للفريق الفرنسي (فيديو)

تقدم جايسون دينايير لاعب أوليمبك ليون الفرنسي بهدف في شباك يوفنتوس،خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز دينايير في الدقيقة 31 من متابعة لعرضية زميله.

تأهل يوفنتوس متصدرا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل في لقاء واحد، وسجل اليوفي 12 هدفا واستقبل 4 أهداف.

وصعد ليون وصيفا للمجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وحقق الفريق انتصارين وتعادل مرتين وخسر مثلهما وسجل ليون 9 أهداف واستقبل 8 أهداف.

يتفوق فريق يوفنتوس في مواجهاته ضد ليون خلال 4 مواجهات سابقة بدأت في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي عام 2014 وفاز اليوفي بهدف نظيف في فرنسا سجله ليوناردو بونوتشي وفاز اليوفي في إيطاليا بثنائية أندريا بيرلو وكلاوديو ماركيزيو وأحرز هدف ليون جيمي برياند.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عام 2016 وفاز يوفنتوس في فرنسا بهدف خوان كوادرادو وتعادلا في إيطاليا بهدف لكل منهما بعدما سجل غونزالو هيغواين من ضربة جزاء لصالح يوفنتوس وأحرز لصالح ليون كورينتين توليسو.