الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس ضد ليون اليوم في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفا ثقيلا على ليون الفرنسي في جولة الذهاب لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخشى فريق يوفنتوس مفاجآت مضيفه ليون في مواجهة، اليوم الأربعاء، في صدام كروي مثير بين الفريقين.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”غروباما ستاديوم“ في مدينة ليون الفرنسية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق محمد بركات.

تاريخ المواجهات

يتفوق فريق يوفنتوس في مواجهاته ضد ليون خلال 4 مواجهات سابقة بدأت في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي عام 2014 وفاز اليوفي بهدف نظيف في فرنسا سجله ليوناردو بونوتشي وفاز اليوفي في إيطاليا بثنائية أندريا بيرلو وكلاوديو ماركيزيو وأحرز هدف ليون جيمي برياند.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عام 2016 وفاز يوفنتوس في فرنسا بهدف خوان كوادرادو وتعادلا في إيطاليا بهدف لكل منهما بعدما سجل غونزالو هيغواين من ضربة جزاء لصالح يوفنتوس وأحرز لصالح ليون كورينتين توليسو.

مشوار الفريقين

تأهل يوفنتوس متصدرا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل في لقاء واحد ، وسجل اليوفي 12 هدفا واستقبل 4 أهداف.

وصعد ليون وصيفا للمجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وحقق الفريق انتصارين وتعادل مرتين وخسر مثلهما وسجل ليون 9 أهداف واستقبل 8 أهداف.

مفاجآت ليون

يعول فريق ليون على خبرات مدربه رودي غارسيا من أجل تحقيق المفاجأة أمام يوفنتوس.

وقال رودي، إن فريقه يركز على مواجهة يوفنتوس ولا تشغله أنباء انتشار فيروس كورونا، موضحا أن لقاء يوفنتوس سيكون صعبا بالنسبة لفريقه بكل المقاييس خاصة مع فوارق الخبرات.

ويعاني ليون من بعض الغيابات المؤثرة على رأسها المهاجم ممفيس ديباي وعمر سوليت ورافايل دا سيلفا ويوسف كوني وجيف أديلايد، ويعتمد الفريق على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس أنتوني لوبيز وأمامه رباعي جاسون ديناير ويواكيم أندرسين وكيني تيتي ومارسال في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط لوكاس توسارت وبجواره تياغو مينديز الذي صنع 7 أهداف لزملائه هذا الموسم مع صانع الألعاب حسام عوار مع الأطراف السريعة بيتراند تراوري ومارتن تيرييه مع المهاجم موسى ديمبيلي الذي سجل 20 هدفاً هذا الموسم.

يوفنتوس والقوة الضاربة

يحشد فريق يوفنتوس القوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز على حساب ليون وحصد نتيجة إيجابية في لقاء الليلة.

وأكد المدرب ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، أن فريقه يبحث عن تحقيق فوز مهم على حساب ليون خاصة أن المنافس فريق خطير في عقر داره ويلعب كرة سريعة وجميلة.

ويغيب عن يوفنتوس الثلاثي سامي خضيرة وميريح ديميرال ودوغلاس كوستا، ويعتمد ساري على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس فيوتشيك تشيزيني وأمامه رباعي خط الدفاع جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي ودانيلو وأليكس ساندرو.

ويقود خط الوسط رودريغو بينتاكور وبلايس ماتويدي وآرون رامسي مع ثلاثي الهجوم كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وخوان كوادرادو.

وقال حازم إمام، نجم أودينيزي الإيطالي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن يوفنتوس يبحث عن تحقيق الفوز خارج دياره مراهناً على خبرات نجومه وخاصة رونالدو وديبالا ورامسي مع وجود كرة هجومية سريعة من العمق والأطراف.

وأضاف: ”ليون فريق منظم وسريع أيضاً ولديه لاعبون أصحاب موهبة عالية خاصة تراوري وديمبيلي وعوار رغم أن غياب ديباي مؤثر على هجوم الفريق الفرنسي“.