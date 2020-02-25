مدرب ليون: نفكر في مباراة يوفنتوس وليس في مشكلة ”فيروس كورونا“ بإيطاليا

قال رودي غارسيا، مدرب أولمبيك ليون اليوم الثلاثاء، إن فريقه يركز تماما على مواجهة ضيفه يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ولا تقلقه مشكلة فيروس كورونا في إيطاليا.

وقال ليون في وقت سابق إن مباراة ذهاب دور الستة عشر، غدا الأربعاء، ستمضي قدما في موعدها عقب قرار السلطات الفرنسية عدم تأجيلها.

وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء عن إصابة امرأة بفيروس كورونا في صقلية بينما تمثل أول حالة في جنوب روما، في وقت تناضل فيه البلاد لمنع انتشار المرض من منشأه في منطقتي لومباردي وفينيتو في شمال البلاد.

وارتفع عدد الحالات في إيطاليا وهي البلد الأكثر تأثرا بالمرض في أوروبا، إلى أكثر من 280 من 229، يوم الإثنين حيث تم الإبلاغ عن 40 حالة جديدة في لومباردي وست حالات جديدة في فينيتو. وظل عدد الوفيات سبعة دون تغيير.

وقال غارسيا: ”نركز على المباراة في الملعب ولا شيء سواها“.

وتابع: ”نترك الأمر للمسؤولين للتعامل مع المشكلات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا“.

وستقام مباراة الإياب بين ليون ويوفنتوس في 17 مارس آذار في تورينو في منطقة بيمونتي القريبة من لومباردي وليغوريا.