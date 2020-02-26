غاتوزو: سنستخدم ”الخوذ والدروع“ في مباراة نابولي ضد برشلونة المقبلة على ملعب ”كامب نو“

انتابت جينارو غاتوزو، مدرب نابولي، مشاعر حماسية عقب التعادل 1-1 على أرضه مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وقال إن فريقه سيستخدم ”الخوذ والدروع“ للدفاع عن نفسه في برشلونة.

ويبدو أن نابولي أصبح في مأزق قبل خوض مباراة الإياب في كامب نو في 18 مارس آذار، لكن المدرب الإيطالي صاحب الروح القتالية رفض الاستسلام بعد خوض مباراة ذهاب دور الستة عشر، يوم الثلاثاء.

وردا على سؤال بشأن وجود أمل لنابولي في بلوغ دور الثمانية لأول مرة، قال غاتوزو: ”أود الرد على السؤال بطريقتي لكن لا أستطيع“.

”بكل تأكيد، الأمور لم تنتهِ بعد، ونحن ندرك وجود صعوبات، لكننا سنشتري الخوذ والدروع وسنذهب ونلعب في كامب نو“.

ومنح دريس ميرتنز التقدم بهدف لنابولي قبل أن يدرك أنطوان غريزمان التعادل الثمين لبرشلونة في الشوط الثاني.

وتولى غاتوزو قيادة نابولي في ديسمبر كانون الأول، بعدما سبق له العمل في تدريب ميلان، ونجح في تحقيق انتفاضة بعد بداية ضعيفة.

وقال غاتوزو: ”منحتنا هذه المباراة التعرف على الأقل أنه إذا لعبنا بشكل جماعي يمكن أن نقدم مستويات رائعة“.

وأضاف: ”هناك بعض الندم بسبب التعادل، لكن في الواقع لم نتغير كثيرا بين التقدم 1-صفر والتعادل 1-1، ونحن ندرك أنه بغض النظر عما يحدث فإننا نحتاج إلى تقديم أداء رائع هناك“.