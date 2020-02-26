بالدرجات تقييم لاعبي نابولي وبرشلونة.. ميسي يتراجع وفابيان رويز وغريزمان يخطفان الأضواء

خرج نادي برشلونة الإسباني بأخف الأضرار من مباراته النارية أمام نابولي الإيطالي، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على ملعب ”سان باولو“.

ونجح برشلونة في امتصاص صدمة التقدم المبكر لنادي نابولي في الدقيقة 30 عن طريق البلجيكي الدولي درايس ميرتينز، لينجح الفرنسي أنطوان غريزمان في إدراك التعادل للبارسا في الدقيقة 57، وينجح الألماني العملاق مارك أندريه تير شتيغن حارس البلوغرانا في التصدي لعدة فرص خطيرة لأصحاب الأرض، ليحافظ على التعادل الإيجابي الثمين.

وسوف يلتقي برشلونة ونابولي على ملعب ”كامب نو“ في لقاء الإياب يوم الأربعاء 18 مارس، وسيكون البارسا في موقف صعب نسبيا نتيجة نقص الصفوف، حيث تأكد غياب لاعبي الوسط، التشيلي أرتورو فيدال بعد طرده في مباراة أمس، وكذلك سيرخيو بوسكيتس الذي نال البطاقة الصفراء الثانية، ولن يتمكن من المشاركة في هذا اللقاء.

ورصد موقع 90min تقييم لاعبي نابولي وبرشلونة في موقعة ”سان باولو“.

نابولي

الحارس أوسبينا، دي لورينزو، كوستاس مانولاس، ماكسيموفيتش، ماريو روي، دييغو ديم، زيلينسكي: 6 درجات.

درايس ميرتينز، ولورينزو إنسيني: 7 درجات.

واختار الموقع لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز ليكون رجل المباراة من نادي نابولي، حيث لعب دورا محوريا في إجهاض هجمات برشلونة، وإجبار لاعبي البلوغرانا على ارتكاب أخطاء في التمرير، إضافة إلى قدراته في بناء الهجمات والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط.

ونال فابيان رويز 8 درجات من جانب الموقع.

برشلونة

راكيتيتش، وفيدال: 4 درجات.

جونيور فيربو، وفرانكي دي يونغ: 5 درجات.

تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، أومتيتي، بوسكيتس، ليونيل ميسي: 6 درجات.

واختار الموقع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ليكون رجل المباراة بالنسبة لنادي برشلونة، خاصة مع ابتعاد ميسي عن مستواه المعهود خلال اللقاء، حيث بذل مجهودا كبيرأ في مركز رأس الحربة الصريح، ونجح في ترجمة الفرصة التي أتيحت له بتسجيل هدف رائع من عرضية سيميدو، وهي اللقطة الحاسمة بالنسبة للبلوغرانا في المباراة، والتي سهّلت نسبيا المهمة في لقاء العودة.

وحصل غريزمان على 7 درجات.