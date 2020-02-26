بوسكيتس ينتقد سياسة التخطيط في نادي برشلونة بعد التعادل مع نابولي بدوري أبطال أوروبا

خرج فريق برشلونة بتعادل ثمين من ملعب سان باولو أمام فريق نابولي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، حيث أبقى على حظوظه قائمة في التأهل لربع النهائي حين يستضيف منافسه في الكامب نو يوم 18 آذار/مارس المقبل.

ويواجه برشلونة عدة غيابات حيث تلقى ضربة قوية بطرد لاعب الوسط التشيلي أرتور فيدال، كما يغيب لويس سواريز وعثمان ديمبلي للإصابة ومرشح أن يغيب سيرجيو روبيرتو أيضا لنفس السبب.

وانتقد بوسكيتس لاعب الوسط والقائد الثاني لبرشلونة، سياسة التخطيط في الفريق والتي لم تعوض رحيل عدة لاعبين في الشتاء، حيث غادر كل من كارليس بيريز وكارليس ألينا والمدافع الفرنسي توديبو، بينما اكتفى الفريق بالتعاقد مع الدنماركي مارتن بريثويت خارج فترة الانتقالات ولا يحق له المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقال بوسكيتس في تصريحات بعد اللقاء: ”كنا نعرف أن علينا أن نعمل بهذه الطريقة في هذا الدور، طرد لنا فيدال وبيكيه أتمنى أن لا يكون شيئا سيئا، عدد الفريق القليل في القائمة بسبب سوء تخطيط النادي، لدينا خسائر كبيرة، لكننا سنقاتل في البطولة“.

وحسب صحيفة ”سبورت“ فانتقاد نجم الوسط الدولي الإسباني موجه للفرنسي إيريك أبيدال، المدير التقني والمسؤول عن سياسة التعاقدات في الفريق.

وأكد بوسكيتس أن برشلونة بإمكانه التأهل في الإياب في ملعبه، موضحا: ”نحن فريق قليل وليس لدينا لاعبين ذو نزعة هجومية وعلينا اكتشاف أنفسنا، لكننا نحب اللعب في ملعبنا“.

وسيواجه برشلونة الأحد المقبل في ”سانتياغو بيرنابيو“ غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو مهم في الدوري الإسباني، حيث يحتل الصدارة بفارق نقطتين عن منافسه والفوز مهم للفريقين في سعيهما للصراع على لقب الليغا.