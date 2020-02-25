غريزمان ينقذ نادي برشلونة من فخ نابولي في دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة برشلونة ونابولي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سان باولو، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم نابولي بالهدف الأول عبر ميرتينز في الدقيقة ”29“ من المباراة، عبر تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، فشل في التعامل معها حارس برشلونة تير شتيغن.

وأدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة ”57“ من عمر اللقاء، غريزمان بعد عرضية أرضية من زميله نيلسون سيميدو ليضعها بسهولة في المرمى.

ويحتاج نابولي بهذا التعادل للفوز على برشلونة في ملعب كامب نو بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أو أكثر، لبلوغ الدور ربع نهائي من دوري الأبطال.

وفي المقابل، بات برشلونة بحاجة للتعادل السلبي بدون أهداف في الإياب، أو الفوز بأي نتيحة من أجل الوصول للدور ربع نهائي من تشامبيونزليغ.