طريقة احتفال مثيرة لميرتينز بعد هدفه في مباراة نابولي وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

وضع دريس ميرتنز فريقه نابولي، في المقدمة أمام برشلونة في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا، ليقوم باحتفال راقص ومثير أمام جماهير فريقه.

ويحل برشلونة ضيفًا على نابولي على ملعب ”سان باولو“، ويخوض الفريقان مواجهة الذهاب بدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف في الدقيقة 30 بعد تمريرة عرضية من زيلنيسكي بعدما نجح في المرور من جونيور فيربو.

ووصلت الكرة إلى ميرتنز، وسدد البلجيكي الكرة بقوة في شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي ظل ساكنًا يشاهد الكرة.

Mertens got Napoli dancing ???? pic.twitter.com/WasfWnqYX3 — B/R Football (@brfootball) February 25, 2020

ودخل ميرتينز بهذا الهدف تاريخ فريقه، لكونه أصبح الهداف التاريخي لفريق الجنوب الإيطالي على مر العصور.

وبات هذا الهدف رقم (121) لديريس ميرتينز في تاريخ مشاركاته مع نابولي، ليتفوق على السلوفاكي مارك هامسيك قائد الفريق السابق صاحب الـ ”120“ هدفًا.

وأصبح كذلك هدف ميرتينز في مرمى برشلونة السادس الذي يحرزه في شباك بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو الأكبر له طوال مسيرته في البطولة.