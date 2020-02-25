هدف مباراة نابولي ضد برشلونة.. درايس ميرتينز يضع الفريق الإيطالي في المقدمة (فيديو)

سجل درايس ميرتينز الهدف الأول لفريق نابولي في شباك نظيره برشلونة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب سان باولو، معقل نادي نابولي الإيطالي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتطلع فريق برشلونة لتحقيق الفوز على حساب نابولي في عقر داره، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب الذي يستضيفها ملعب الكامب نو في الـ18 من آذار مارس المقبل.

دوري ابطال اوربا : نابولي 1 × 0 برشلونة | هدف ميرتينز ????#UCL ~ #NAPBAR في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/ulXHYWCqVB !pic.twitter.com/nFDfFbAO5B — لا تتابع الحساب وتابع حسابي الاساسي @ggo_ll1 (@ggo_ll99) February 25, 2020

في المقابل، يدخل فريق نابولي اللقاء متسلحا بسجله المميز على ملعبه، فالفريق الإيطالي لم يخسر على أرضه في دوري أبطال أوروبا على مدار 8 مباريات متتالية، منذ خسارته على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، في الـ11 من نوفمبر 2017.

وانتفض فريق نابولي تحت قيادة مدربه جينارو غاتوزو وحقق الفوز في 6 مباريات من 7 لقاءات، وهو ما يعزز طموحات الفريق تحت قيادته في المشوار الأوروبي.

واللقاء اليوم سيكون الرسمي الأول بين برشلونة ونابولي، فيما تواجه الفريقان في 4 مباريات ودية، فاز برشلونة في 3 منها ونابولي في مباراة وحيدة.