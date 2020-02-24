غاتوزو قبل مباراة نابولي وبرشلونة: سنواجه ”البلوغرانا“ وليس ميسي فقط.. وتكلفت أموالا كثيرة للتجسس عليهم

كشف جينارو غاتوزو، مدرب نابولي، على أنه أرسل أحد الأشخاص للتجسس على نظيره برشلونة، قبل مواجهتهما المرتقبة، غدا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة غدا، الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية على ملعب ”سان باولو“ بقيادة الحكم الألماني الدولي، فيليكس بيريش.

وقال غاتوزو، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، يوم الاثنين: ”أنا أحب فلسفة كيكي سيتين، مدرب برشلونة، كلفني الكثير من المال لإرسال شخص يتجسس عليه، وأعجبني برشلونة في آخر 5 مباريات مع سيتين“.

وأضاف: ”علينا أن نلعب مباراة مثالية للغاية، يجب أن نكون مركزين سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية“.

وتابع: ”سوف نلعب ورؤوسنا مرفوعة ونحترم الخصم الذي نلعب ضده، نريد الذهاب للملعب وأن نقدم كل شيء على أرضية الميدان وحتى النهاية“.

وأردف: ”ليونيل ميسي لاعب مذهل ورائع وهو مثال للجميع.. يجب أن لا نفكر بأننا سوف نلعب ضد ميسي فقط بل سوف نلعب ضد برشلونة، يجب علينا أن نلعب كفريق واحد“.

”أريد غدا أن أشاهد فريقا يعرف كيف يعاني على أرضية الملعب لتحقيق النتيجة الإيجابية، وأن نساعد بعضنا البعض من البداية حتى النهاية“.

وشدد: ”نابولي قادر على مواجهة برشلونة، حتى ولو لم نقدم أداء مميزا في الفترة الماضية“.

وأكد: ”في مباراة بريشيا، كنا متأخرين في النتيجة ولكننا نجحنا في الفوز، وذلك بفضل المدرب الذي يساعدنا دائما في التغلب على مشاكلنا“.

وأردف: ”مباراة برشلونة صعبة لكننا سنحاول الإعداد لها بأفضل طريقة ممكنة، ربما لا نحقق نتائج جيدة في الدوري الإيطالي، ولكن دوري أبطال أوروبا له سحر آخر“.