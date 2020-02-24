اسم ليونيل ميسي يظهر في قائمة مباراة برشلونة ضد نابولي بطريقة خاصة (صورة)

حرص نادي برشلونة على وضع اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قائمته لمواجهة نظيره نابولي، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بطريقة خاصة.

ووضع النادي عبر حسابه على تويتر صورة لـ“معزة“ بدلا من اسم ميسي أمام رقم 10 الذي يرتديه الأسطورة الأرجنتينية.

ويشكل لقب ”معزة“ أو ”goat“، الذي اشتهر به الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعدد من الشخصيات الرياضية حول العالم، أمثال ليبرون جيمس وتوم برادي، لغزا كبيرا بالنسبة لعدد من المشجعين، الذين يسيئون استخدامه جهلا منهم بتعريفه الصحيح.

ويعد هذا اللقب المثير للجدل، علامة يشار بها إلى اللاعب الذي استطاع أن يصبح سيدا بلا منازع على جميع منافسيه في الرياضة التي يمارسها، علاوة على كونها تستخدم لإبراز كم الإنجازات الاستثنائية التي حصدها على مدار تاريخه داخل الملاعب.

ولم يكن هذا المسمى شائعا بالنسبة لعدد كبير من المشجعين، لا سيما أنه توقف عن التداول منذ القرن العشرين، عندما كان الأشهر بهذا اللقب حينها أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، ومن ثم تم اعتماده في جميع الرياضات، وبات هو التشبيه الأنسب لأي رياضي يحقق إنجازات تاريخية.

ويعد هذا اللقاء هو الأول بين الفريقين في البطولات الأوروبية، ولكنه الخامس الذي سيجمعهما، حيث التقيا 4 مرات وديا، كان النصيب الأكبر فيها للفريق الكتالوني الذي انتصر في 3 مباريات فيما كان لنابولي فوز وحيد فقط.

وصعد نابولي إلى دور الـ16 من المسابقة القارية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة خلف فريق ليفربول الإنجليزي المتصدر بفارق نقطة واحدة.

ولم يتلق نابولي أي خسارة طوال مرحلة المجموعات وخلال المباريات الست التي خاضها، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها، وسجل 11 هدفا، ولم تستقبل شباكه سوى 4 أهداف فقط.

بينما تأهل برشلونة الإسباني إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن تزعم المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، متفوقا على بروسيا دورتموند الوصيف بـ10 نقاط، بعد الانتصار في 4 مباريات والتعادل في لقاءين فقط، وأحرز 9 أهداف ودخلت شباكه 4 أهداف.

ويغيب عن برشلونة مجموعة من المصابين، هم: لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي، وجوردي ألبا، وسيرجي روبيرتو.

فيما يظهر إنياكي بينيا، ورونالد أراوخو، وسيرخيو أكييمي، وريكي بويغ، وأليكس كويّادو، وأنسو فاتي من الفريق الرديف.

قائمة برشلونة لمواجهة نابولي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن – نيتو – إنياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمنت لينغليه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو – نيلسون سيميدو – جونيور فيربو – سيرخيو أكييمي

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتور ميلو – أرتورو فيدال – ريكي بويج – فرينكي دي يونغ – أليكس كويّادو

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان غريزمان – أنسو فاتي – مارتن برايثوايت