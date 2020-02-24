رئيس وزراء إيطاليا يلمح لتأجيل مباريات الجولة المقبلة من الدوري بسبب تفشي ”فيروس كورونا“

أثار جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، جدلا بإعلانه وجود احتمالية كبيرة بتأجيل جميع مباريات الأسبوع المقبل في الدوري الإيطالي، بسبب تفشي ”فيروس كورونا“ في البلاد.

وتأجلت 4 مباريات في الكالتشيو، أمس الأحد، وهي إنتر ضد سامبدوريا، وأتلانتا أمام ساسولو، وفيرونا ضد كالياري، وتورينو أمام بارما، بجانب أكثر من 42 مباراة في الدوريات الأقل.

وقال جوزيبي لقناة ”راي سبورت“: ”لا أعتقد أنه في غضون أسبوع واحد فقط سنكون قادرين على إبطاء العدوى لدرجة أنه يمكننا استئناف الأحداث الرياضية“.

وأضاف: ”نحن نراقب الوضع باستمرار وسنقيم، سنرى تطور العدوى ونقيم تأجيل جميع مباريات الأسبوع المقبل“.

وذلك لن يشمل فقط مباريات السيريا آ، ولكن سيريا بي، وسيريا سي، وبطولات الهواة وربما الدوري الأوروبي أيضا، إذ من المقرر أن يستضيف إنتر نظيره لوديوغوريتس في سان سيرو يوم الخميس، ومن المحتمل أن يتم خوض المباراة دون جمهور.