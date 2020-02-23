روما يصعق ليتشي ويشعل صراع المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

اكتسح روما منافسه ليتشي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، على ملعب الأولمبيكو.

وأنهى روما النصف الأول بالتفوق 2/0، سجلهما سينجيز أوندير، وهنريك مخيتريان، في الدقيقتين 13، و37 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني سجل إدين دجيكو، واليكساندر كولاروف هدفين في الدقيقتين 69، و80، على الترتيب ليفوز روما 4/0.

وحقق روما الفوز الثاني عشر الموسم الحالي في الدوري الإيطالي، في حين تعادل 6 مرات، وخسر 7 مرات، ليرفع الفريق رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، ويتأخر بـ3 نقاط عن أتلانتا، صاحب المركز الخامس، لكن الأخير لعب مباراة أقل.

في المقابل تلقى ليتشي الخسارة الثانية عشرة، مقابل الفوز 6 مرات، والتعادل 7 مرات، ليتجمد رصيد الفريق عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

ويلعب روما يوم الخميس مع جينت البلجيكي، في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي، علما أن روما فاز خارج ملعبه 1/0، وبعدها يلعب روما مع كالياري.