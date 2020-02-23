الكشف عن بند في عقد إبراهيموفيتش يجعله مستمرا مع ميلان الموسم المقبل

كشف باولو مالديني، المدير الرياضي لنادي آسي ميلان الإيطالي، عن بند في عقد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قد يمكنه من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال مالديني، في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، يوم الأحد: ”عقد إبرا لمدة 6 أشهر فقط، مع إدراج بند التجديد لموسم آخر تلقائيا، إذا تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا“.

وأضاف: ”إذا لم نتأهل إلى دوري الأبطال، من الطبيعي أن نجلس جميعا على الطاولة للتحدث“.

وتابع: ”هناك دائما حوار مفتوح ونقاش شخصي مع إبرا، وإلا لم يكن زلاتان لينضم إلينا هذا الموسم“.

وأتم: ”شراء ريبيتش نهائيا؟ إنه يلعب معنا على سبيل الإعارة لمدة عامين، لذلك سيظل هنا حتى الموسم المقبل، ثم نرى ما سيحدث“.

يذكر أن ميلان يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 9 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.