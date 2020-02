سوشيال ميديا الرياضة: ديبالا يمازح والدته بصورة قديمة.. وإبراهيموفيتش ينجح في اختبار الطاقة العقلية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

ديبالا يمازح والدته بصورة قديمة

نشر باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة والدته في حمام السباحة خلال فترة الطفولة، وعلق اللاعب قائلًا: من الواضح أننا لا نستطيع ملء المسبح“.

كريم بنزيما على غلاف مجلة

نشر كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ على غلاف إحدى المجلات، وعلق اللاعب:“غلاف جديد“.

بوغبا يهدي قميصه لرجل هندي

نشر بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة رجل هندي طلب الحصول على قميص اللاعب والتوقيع عليه، وعلق بوغبا:“هذا الرجل مضحك جدًا“.

كارفاخال في حفل زفاف صديقه

نشر دانيال كارفاخال، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء وجوده في حفل زفاف صديقه، وعلق اللاعب:“حفل زفاف مذهل“.

إبراهيموفيتش ينجح في اختبار الطاقة العقلية

شارك زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي آسي ميلان الإيطالي في إعلان لإحدى شركات العلكة والتي أطلقت اختبارًا للطاقة العقلية، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وعلق إبراهيموفيتش قائلًا:“ما أفضل موسم للطاقة العقلية؟ اكتشف ما إذا كنت قد أجبت مثل زلاتان هنا“.

غوندوغان سعيد بعودة ساني

نشر أليكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه برفقة زميله ليروي ساني، وعلق غوندوغان:“عندما تدرك أن هذا الرجل عاد قريبًا ليروي ساني“.

توبي ألدرفيريلد يدعم زميله

نشر توبي ألدرفيريلد لاعب توتنهام الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله سون هيونغ مين عقب الإصابة التي لحقت بالأخير في لقاء فريقه أمام نادي أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، وعلق توبي:“الشفاء العاجل لأخي سون“.

أرتور ميلو يحتفل بانتصاره المئوي

نشر أرتور ميلو، لاعب نادي برشلونة الإسباني، تقريرًا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ احتفالًا بوصوله إلى الفوز رقم 100 له خلال مشواره مع كرة القدم، وعلق اللاعب:“حقق آرثر علامة انتصارات معبرة خلال مسيرته الاحترافية، مضيفًا مقاطع من جريميو الفريق البرازيلي وبرشلونة“.

والكر: جاهزون لموقعة ويست هام

نشر كايل والكر، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة وست هام، وعلق اللاعب:“الاستعدادات للقاء وست هام“.

غوميز يعلن بقاء كأس آسيا في السعودية

نشر الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بالملابس العربية، وعلق اللاعب:“سعيد جدًا لاحتساء قهوتي وأنا أتصفح أخبار الهلال، وأن أرى أن الأسد جائع ليثبت أن كأس آسيا ستبقى فقط هنا في السعودية“.