ساري غاضب من ارتباك تقنية الفيديو خلال فوز يوفنتوس على سبال بالدوري الإيطالي

اشتكى ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، من الارتباك الذي تسببت فيه تقنية الفيديو خلال الفوز 2-1 على أرض سبال، قائلا إن احتساب ركلة جزاء ضد فريقه بناء على تقنية الفيديو رغم عطل الشاشة الموجودة خارج خطوط الملعب كان ”ظلما كبيرا“.

وكان الفريق القادم من تورينو متقدما 2-صفر عندما سقط سيموني ميسيرولي أرضا عقب مخالفة من دانييلي روجاني داخل منطقة الجزاء ليقلص أندريا بيتانيا الفارق ليفوز يوفنتوس 2-1.

وأبلغت غرفة الفيديو الحكم فدريكو لا بينا، الذي أشار باستمرار اللعب في البداية، بمخالفة محتملة لكن بدا أن سماعة أذنه لا تعمل ليضطر لاستخدام جهاز لاسلكي للتواصل مع حكام الفيديو وعندما حاول مراجعة الواقعة في الشاشة الموجودة خارج الخطوط اكتشف أنها لا تعمل أيضا.

وفي النهاية احتسب الركلة لسبال وفقا للمعلومة التي تلقاها من غرفة حكام الفيديو ما تسبب في غضب مدرب يوفنتوس بشدة.

وقال ساري: ”احتسب الحكم ركلة جزاء ضدنا اليوم وفقا لتقنية الفيديو رغم أنها لم تكن تعمل. هذا يمثل ظلما كبيرا بالنسبة لي.

”إذا كانت الشاشة الموجودة خارج خطوط الملعب لا تعمل فينبغي على حكم الساحة أن يتخذ القرار بنفسه. لو حدث ذلك لصالحنا لأثار ضجة كبيرة في العالم.

”أنا أول مدرب يتم احتساب ركلة جزاء ضد فريقه وفقا لتقنية الفيديو دون أن يشاهد الحكم الواقعة. أدرك أن اللوائح تسمح بذلك والحكم شرح لي الأمر لكني لا أوافق على ذلك“.

ويراجع حكام دوري الدرجة الأولى الإيطالي بشكل عام الشاشة الموجودة خارج خطوط الملعب لإعادة مشاهدة الواقعة عكس ما يحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعتمد حكامه على ما يبلغهم به حكام الفيديو.