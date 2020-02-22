ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على سبال (صورة)

اقتنص يوفنتوس، فوزا ثمينا على حساب منافسه سبال، بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس افتتح أهداف اللقاء، بواسطة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 39، أنهى به الشوط الأول، متقدمًا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عزز الويلزي آرون رامزي، تقدم فريقه، حين أضاف هدفًا ثانيًا في الدقيقة 60، قبل أن يقلص بيتانيا الفارق، في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد يوفنتوس من النقاط إلى النقطة 60، في صدارة ترتيب الكالتشيو، بينما تجمد رصيد سبال عند النقطة 15، في المركز الأخير.

رونالدو، احتفل في لقاء اليوم، بمشاركته رقم 1000 مع مختلف الأندية ومنتخب بلاده، في تاريخه الطويل من البطولات والإنجازات.