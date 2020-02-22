كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس لإسقاط سبال والتمسك بقمة ترتيب الدوري الإيطالي

احتفل كريستيانو رونالدو بالمباراة الألف في مسيرته الاحترافية عندما هز الشباك في ظهوره 11 على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وهو رقم قياسي، ليقود يوفنتوس المتصدر للفوز 2-1 على مستضيفه سبال متذيل الترتيب، اليوم السبت.

وحول المهاجم البرتغالي، الذي لم يشارك أمام بريشيا الأسبوع الماضي لحصوله على راحة، تمريرة خوان كوادرادو العرضية إلى الشباك في الدقيقة 39 ليفتتح التسجيل قبل أن يضيف آرون رامسي هدفا ثانيا في الدقيقة 60 من تمريرة لباولو ديبالا.

وكانت هناك حالة ارتباك في الدقيقة 69 عندما قلص أندريا بيتانيا الفارق لأصحاب الأرض من ركلة جزاء بعد مخالفة من دانييلي روجاني ضد سيموني ميسيرولي وسط مشاكل في نظام حكم الفيديو المساعد.

واضطر الحكم، الذي أشار باستمرار اللعب في البداية، لاستخدام جهاز لاسلكي للتواصل للاتصال بالحكام في غرفة الفيديو بعدما بدا أن سماعة أذنه تحطمت بينما لم تعمل أيضا الشاشة الموجودة خارج الملعب. وأشار في نهاية المطاف إلى علامة الجزاء بناء على نصيحة من حكم الفيديو المساعد.

وأكد الانتصار بقاء يوفنتوس، الساعي لإحراز لقبه التاسع على التوالي، على القمة لأسبوع آخر إذ وسع الفارق لأربع نقاط مع لاتسيو الذي يحل ضيفا على جنوة غدا الأحد.