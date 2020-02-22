كريستيانو رونالدو يعادل رقما قياسيا في الدوري الإيطالي بهدفه في مباراة يوفنتوس ضد سبال

عادل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس رقما قياسيا بالتسجيل في 11 مباراة متتالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عندما هز الشباك مستضيفه سبال اليوم السبت في مباراته الاحترافية رقم 1000 على مستوى الأندية والمنتخب.

وافتتح المهاجم البرتغالي التسجيل في الدقيقة 39 ليتقاسم الرقم القياسي مع فابيو كوالياريلا، الذي حققه في الموسم الماضي، وغابرييل باتيستوتا الذي فعله مع فيورنتينا في 1994.

يوفنتوس يواجه سبال، خارج قواعده على ملعب ”باولو مازا“، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وجاء الهدف في الدقيقة 39، بعد عرضية من الرواق الأيمن من الكولومبي خوان كوادرادو، وصلت إلى رونالدو، سددها البرتغالي بشكل قوي في شباك أصحاب الأرض.

وأوضحت شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، أن رونالدو سجل خلال 11 مباراة متتالية في 3 مسابقات، وهي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا (بقميص ريال مدريد)، وفي الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس.

وأشارت إلى أن رونالدو عادل الرقم التاريخي المسجل باسم مواطنه روي كوستا، كأكثر لاعب برتغالي تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي.

وقالت إن رونالدو سجل 42 هدفا خلال 52، وهو نفس عدد أهداف روي كوستا، ولكن خلال 339 مباراة.