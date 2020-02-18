عناوين الصحف الرياضية العالمية: التحدي الأكبر في أوروبا.. خطة مثالية لعودة هازارد.. وبرايثوايت: اكتشاف برشلونة (صور)

شكلت لقاءات ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، وخصوصا قمة أتلتيكو مدريد وليفربول، وفوز ميسي بجائزة لوريوس ولقاءات دوري أبطال آسيا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بالأزمة الجديدة داخل برشلونة وأخبار الأندية السعودية وتصريحات رئيس الاتحاد الإماراتي والخطة المثالية لريال مدريد لإعادة هازارد للعب بعد فترة إصابة وصراع الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء أتلتيكو مدريد وليفربول في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ التحدي الأكبر في أوروبا ”.

كما تحدثت عن ترشح إيكر كاسياس لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم وكتبت :“ كاسياس رسميا مرشح لرئاسة الاتحاد الإسباني ”.

الصحيفة تحدثت عن أزمة برشلونة بعد تسريبات عن تعاقد رئيس الفريق مع شركة لمحاربة معارضيه وبعض نجوم الفريق وعن فوز ميسي بجائزة لوريوس كأول لاعب كرة قدم.

كما اهتمت بعودة البلجيكي إدين هازارد لصفوف ريال مدريد بعد فترة غياب بسبب الإصابة وكتبت :“ عودة هازارد : خطة مثالية ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على اختيار برشلونة لمهاجم ليغانيس ليكون بديلا للفرنسي عثمان ديمبيلي وكتبت :“ نعم لبرايثوايت ”.

كما تحدثت عن أزمة برشلونة وتعاقده مع شركة لتشويه سمعة معارضي الرئيس وبعض لاعبي الفريق.

الصحيفة اهتمت بلقاء ليفربول وأتلتيكو مدريد وكتبت :“ من أجل إنجاز أمام حامل اللقب ”.

كما اهتمت بفوز ليونيل ميسي بجائزة لوريوس العالمية كأفضل رياضي في السنة وترشح إيكر كاسياس لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بجائزة لوريوس وكتبت :“ ميسي يفوز بأول جائزة لوريوس ”.

كما تحدثت عن المهاجم الذي تم اختياره للتوقيع مع برشلونة ليكون بديلا لعثمان ديمبيلي وكتبت :“ مارتين برايثوايت : اكتشاف ”.

واهتمت الصحيفة بلقاء أتلتيكو مدريد وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ واندا ميتروبوليتانو يختبر قوة حامل اللقب ”.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء أتلتيكو مدريد وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ لن يمشوا وحدهم ”.

كما تحدثت عن فوز ميسي ورياضيين إسبان بجائزة لوريوس.

الصحيفة تحدثت أيضا عن الأزمة الجديدة لبرشلونة وكتبت :“ سير : برشلونة تعاقد مع شركة لتشويه سمعة لاعبيه ”.

كما اهتمت بترشح إيكر كاسياس لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت “ جدار للاختراق ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على الصراع الثلاثي على لقب الدوري الإيطالي وكتبت :“ السباق نحو لقب الدوري الإيطالي ثلاثي : إينزاغي متصدر جديد “ و “ أنا أتحداك ”.

كما تحدثت عن ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا ولقاء أتلتيكو مدريد وليفربول وكتبت :“ يورغان كلوب مرة أخرى دوري الأبطال ”.

كما اهتمت بفوز ميلان على تورينو وتقدمه في الترتيب.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان على تورينو في الدوري الإيطالي وكتبت :“ ميلان يدخل دائرة الفرق التي تنافس على مقعد أوروبي ”.

كما اهتمت بفريق يوفنتوس وصافرات الاستهجان التي يواجهها وكتبت :“ لهذا السبب هم يصفرون ضدك ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا وكتبت عن فوز الهلال والأهلي :“ أسد يا هلال “ و “ الأهلي ينتصر ”.

وعن النصر الذي يلعب أمام العين :“ النصر جاهز “ وعن التعاون الذي يواجه الدحيل :“ تاوامبا يعود ”.

كما اهتمت بأخبار الأندية السعودية وكتبت عن الشباب :“ الشباب يربك ضمك “ وعن الاتحاد كتبت :“ الاتحاد يشترط على كاريلي ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على حوارها مع رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم راشد بن حميد وكتبت على لسانه :“ نقاتل على تصفيات 2022 وانتظروا الأبيض في مونديال 2026 ”.

كما تحدثت عن مشاركة الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا وكتبت عن خسارة شباب الأهلي وفوز الوحدة :“ شباب الأهلي يخسر أمام الهلال ، العنابي قمة على الثانية ”.

الصحيفة اهتمت بدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ليفربول على مسرح التتويج بثوب البطل “ و “ دورتموند يعول على هالاند لزيادة محنة مدربه السابق ”.

كما تحدثت عن السوبر المصري وكتبت :“ أبو ظبي تدق طبول السوبر ، الأهلي والزمالك يرفعان شعار ممنوع الاقتراب ”.