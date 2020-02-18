نادي برشلونة يقرر دفع الشرط الجزائي في عقد هذا المهاجم

قرر نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني دفع الشرط الجزائي في عقد الدنماركي مارتن برايثوايت مهاجم ليغانيس والذي يصل إلى 18 مليون يورو، ليحل محل عثمان ديمبلي في أقرب وقت ممكن.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية المقربة من برشلونة، أن الصفقة قد يم حسمها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء وتقديم اللاعب على الفور.

وطلب كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة التعاقد مع برايثوايت ليكون بديلا لعثمان ديمبلي الذي خضع لجراحة سيغيب على إثرها لنهاية الموسم الحالي.

وفي الوقت الحالي ، يتفاوض ممثلو برشلونة مع وكيل اللاعب، الذي سيوقع لبقية الموسم الحالي وثلاثة مواسم أخرى (حتى يونيو/حزيران 2023).

ويبلغ برايثوايت من العمر 28 عاما، ولِد في الخامس من يونيو/حزيران 1991 ويبلغ طوله 1.77 متر وهو مهاجم دولي دنماركي.

وبدأ مسيرته في نادي إيسبغبرغ الدنماركي ولعب له بين عامي 2013-2009 قبل الانتقال إلى تولوز الفرنسي ولعبه له بين عامي 2013-2017 ومنه تعاقد مع ميدلسبره الإنجليزي ليعود لفرنسا ويلعب مع بوردو موسم 2017-2018 وأخيرا إلى ليغانيس 2019-2020.

وسجل مع ليغانيس هذا الموسم ستة أهداف في 19 مباراة بالدوري بينما خاض مباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا سجل خلالها هدفين.

وخاض 39 مباراة مع المنتخب الدنماركي سجل خلالها سبعة أهداف وكان ظهوره الأول في الخامس من يونيو/حزيران 2013.

ومنح الاتحاد الإسباني برشلونة الضوء الأخضر للتعاقد بشكل طارئ مع لاعب بعد أن أعلن النادي غياب المهاجم الفرنسي ديمبلي خمسة أشهر على الأقل بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وخضع الدولي الفرنسي، الذي انضم إلى زميله المهاجم لويس سواريز في قائمة المصابين، لجراحة في فنلندا الأسبوع الماضي.

وأمام برشلونة، الذي سمح للاعبه الشاب كارليس بيريز بالرحيل إلى روما الإيطالي في يناير/ كانون الثاني على سبيل الإعارة رغم غياب سواريز لأربعة أشهر، مهلة 15 يوما للتعاقد مع لاعب بديل رغم انتهاء فترة الانتقالات في أوروبا.

وتنص لوائح الاتحاد الإسباني على السماح لأي ناد يغيب عنه لاعب لخمسة أشهر على الأقل بسبب الإصابة بالتعاقد مع بديل خارج فترة الانتقالات.