ريبيتش ينعش آمال ميلان الأوروبية بهدف غال على تورينو في الدوري الإيطالي (فيديو)

واصل أنتي ريبيتش مهاجم ميلان تألقه وسجل هدف الفوز 1/0 على تورينو في سان سيرو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لينعش آمال التأهل الأوروبية اليوم الاثنين.

وقابل اللاعب الكرواتي الدولي كرة عرضية من صمويل كاستييخو ليسجل هدف الانتصار بعد مرور 25 دقيقة ويصل إلى 5 أهداف في آخر 5 مباريات بالدوري.

وتقدم ميلان إلى المركز الثامن برصيد 35 نقطة ويتأخر بفارق الأهداف عن بارما سابع الترتيب وإيلاس فيرونا صاحب المركز السادس.

وكان ميلان قريبا من إضافة الهدف الثاني بعد الاستراحة عن طريق تسديدة قوية من زلاتان إبراهيموفيتش.

وتولى مورينو لونغو قيادة تورينو للمباراة الثانية فقط منذ إقالة المدرب والتر ماتساري خلال الشهر الجاري لكنه تعثر مجددا بعد الهزيمة 1/3 أمام سامبدوريا في ظهوره الأول.

ويحتل تورينو المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة وبفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط لكنه خسر للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري واستقبل 17 هدفا خلال تلك الفترة.