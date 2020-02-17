ما أكثر نادٍ حقق عائدات مالية من دوري أبطال أوروبا منذ انطلاق نسخته الحديثة؟‎ (صورة)

كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن عائدات الفرق الأوروبية المالية من دوري أبطال أوروبا، منذ استحداث النسخة الجديدة بداية من موسم 1992/1993 والتي استمرت 27 نسخة.

ومنذ استحداث النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، وزع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ 17 مليار يورو على الأندية، حيث يزيد كل موسم من مبلغ الجوائز المالية ويوزعها حسب عدة معايير.

ولا يحصل الفائز باللقب دائما على أعلى إيرادات مالية لعدة عوامل؛ لأن الجوائز المالية توزع حسب نتائج الفرق منذ بداية المسابقة وترتيبها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وحقوق النقل التلفزيوني، وهو ما يجعل فريقا خرج من نصف النهائي كبرشلونة يتفوق على ليفربول المتوج باللقب ماليا الموسم الماضي.

ويوزع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 25% من حجم الجوائز المالية على الفرق كمنحة مشاركة، ثم 30% كمنحة للنتائج، و30% حسب ترتيب الفرق في المواسم العشرة الأخيرة، و15% لحقوق النقل التلفزيوني التي توزع على الفرق حسب كل دور.

ومنذ استحداث النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا حصل ريال مدريد على أكثر من 863 مليون يورو، متقدما على بايرن ميونخ الألماني في المركز الثاني، وحصل على أكثر من 826 مليون يورو، ويحتل برشلونة المركز الثالث بأكثر من 811 مليون يورو.

ويأتي يوفنتوس في المركز الرابع بحوالي 781 مليون يورو، ثم مانشستر يونايتد خامسا بحوالي 702 مليون يورو.

ويأتي خلف الخماسي بفارق كبير، نادي تشيلسي في المركز السادس بعائدات مالية بلغت 595 مليون يورو، ثم آرسنال سابعا بـ558 مليون يورو، وبعده باريس سان جيرمان بـ482 مليون يورو.

ويحتل روما الإيطالي المركز التاسع بـ 447 مليون يورو، ثم أولمبيك مارسيليا عاشرا بعائدات بلغت 432 مليون يورو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الحادي عشر بـ431 مليون يورو، وليفربول حامل النسخة الماضية في المركز الـ12 بـ425 مليون يورو.

وجاء احتلال ريال مدريد للمركز الأول في العائدات المالية بحكم تتويجه بـ7 ألقاب في النسخة الحالية ومشاركته تقريبا في أغلب نسخها.

ورغم فوز ليفربول بلقبين في 27 عاما، ومنها نسخة العام الماضي وخسارته مرتين النهائي، لكنه يتخلف عن فرق لم تفز بأي لقب كروما الإيطالي ومانشستر سيتي وآرسنال؛ وذلك بسبب غيابه عن المسابقة في عدة مواسم.