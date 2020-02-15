كريستيانو رونالدو خارج قائمة مباراة يوفنتوس ضد بريشيا في الدوري الإيطالي

كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، عن قائمة فريقه لمواجهة بريشيا، غدًا الأحد، على ملعب آليانز ستاديوم، ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الإيطالي.

ولم يظهر في القائمة اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي حصل على راحة، قبل عودة منافسات دوري أبطال أوروبا.

ولم تشر أي تقارير لتعرض رونالدو لأي إصابات أو مشاكل بدنية، عقب مباراة ميلان في الكأس، حيث سجل في آخر 11 مباراة له بقميص يوفنتوس.

كما استمر غياب دوغلاس كوستا، وفيدريكو برنارديسكي، وسامي خضيرة، وديميرال للإصابة.

وشهدت القائمة عودة قائد الفريق جورجيو كيلليني، والذي غاب على مدار الأشهر الماضية للإصابة.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

في حراسة المرمى: تشيزني – بينسوليو – بوفون

في الدفاع: دي تشيليو – كيلليني – دي ليخت – أليكس ساندرو – دانيلو – بونوتشي – روجاني – ويسيلي

في الوسط: بيانيتش – رامسي – ماتويدي – رابيو – بينتانكور

في الهجوم: ديبالا – كوادرادو – هيغواين – أوليفيري