مانشستر يونايتد يحدد سعر بول بوغبا ويصدم ريال مدريد ويوفنتوس

يبدو أن مسلسل رحيل النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيشهد فصلا جديدا مع الاقتراب من الميركاتو الصيفي بنهاية الموسم الجاري.

وأصبح النادي الإنجليزي مستعدا للتخلي عن بوغبا، في ظل العلاقة المتوترة مع نجم المنتخب الفرنسي الذي أعرب عن رغبته في خوض تحد جديد في مسيرته.

وكان بوغبا قريبا من مغادرة مانشستر يونايتد الصيف الماضي، إلا أن صفقة انتقاله توقفت في اللحظات الأخيرة.

100 مليون يورو

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن إدارة نادي مانشستر يونايتد قد حددت قيمة انتقال بوغبا في الصيف المقبل بـ 100 مليون يورو.

ويرفض مانشستر يونايتد التفريط في نجمه الفرنسي بسعر بخس، إلا أنه مستعد للموافقة علي رحيل اللاعب إذا حصل على المقابل المادي المناسب.

ويشعر بوغبا بحسب الصحيفة البريطانية باليأس من مغادرة اليونايتد، إلا أنه ما زال يتوقع تحقيق رغبته باللعب لفريق جديد مع نهاية هذا الموسم.

ريال مدريد ويوفنتوس

في المقابل ذكرت صحيفة ”غارديان“ البريطانية، أن ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي أبرز المهتمين بضم بوغبا، يعتقدان أن المقابل المطلوب من مانشستر يونايتد مبالغ فيه.

وتبدو الـ 100 مليون يورو مبالغا فيها بالنسبة للاعب يعاني من الإصابة في أغلب فترات الموسم الحالي، كما أنه سيكون على بعد موسم واحد فقط من انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسي، سيحاول تخفيض قيمة انتقال بوغبا في الصيف المقبل لإتمام عملية انتقاله.

تلميحات رايولا

وفي الإطار ذاته لمح مينو رايولا في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“ إلى إمكانية انضمام بوغبا لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

وقال رايولا: ”إيطاليا هي البيت الثاني لبوغبا، لقد سبق له اللعب لعدة سنوات مع يوفنتوس“.

وأضاف: ”بالتأكيد لا يمكن أن تكون سعيدا إذا لم تنافس على الألقاب، أو على دوري أبطال أوروبا، هذا هو الهدف بالنسبة للاعبين الكبار“.