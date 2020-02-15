عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”مبارزة الأساليب“.. مراجعة شاملة.. وكريستيانو رونالدو ولا شيء آخر (صور)

شكّل قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمعاقبة مانشستر سيتي بالمنع من المشاركة في المسابقات القارية لموسمين أهم عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم السبت.
كما اهتمت الصحف بنتائج مباريات الدوري السعودي ودوري الخليج العربي الإماراتي ولقاءات نهاية الأسبوع في الدوريات الأوروبية.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على قرار إيقاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لفريق مانشستر سيتي عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا موسمين وكتبت ”سيتي خارج أوروبا“.
كما تحدثت عن مباراة برشلونة وخيتافي وكتبت ”برشلونة يرغب في استعادة الصدارة“.
كما تحدثت عن تمديد عقد سيرجيو راموس وكتبت ”اللقاء المقبل لسيرجيو راموس“.
سبورت
ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني وكتبت ”لقاء كبير مع أنخل“.
كما تحدثت عن إيقاف مانشستر سيتي من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكتبت ”صفعة لمانشستر سيتي: سنتان دون دوري أبطال أوروبا“.
كما تحدثت عن تعادل فالنسيا وأتلتيكو مدريد وكتبت ”اقتسام النقاط في الميستايا“.
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على قرار إيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة في المنافسات القارية لمدة موسمين وكتبت ”تحقق“.
كما تحدثت عن لقاء برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني وكتبت ”مبارزة الأساليب“.
كما اهتمت بتعادل فالنسيا وأتلتيكو مدريد وكتبت ”أتلتيكو مدريد ينقذ نقطة“.
كما تحدثت عن مفاوضات ريال مدريد لتمديد عقد عميده ومدافعه سيرجيو راموس.
أس
ركزت الصحيفة على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمنع مانشستر سيتي من المشاركات في المنافسات الأوروبية لموسمين وكتبت ”خارج“.
كما تحدثت عن تعادل فالنسيا وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وكتبت ”تعادل المتحف“.
كما تحدثت عن لقاء برشلونة وخيتافي وكتبت ”ميسي في جفاف يصطدم بعظمة الليغا“.
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على اللقاء المرتقب في دوري أبطال أوروبا بين بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وكتبت ”مراجعة شاملة“.
كما تحدثت عن عقوبة مانشستر سيتي والحرمان من المشاركة في المنافسات القارية لموسمين وكتبت ”مانشستر سيتي عقوبة قاسية“.
الصحف الإيطالية
كورييه ديل سبورت
ركزت الصحيفة على فريق يوفنتوس ومسيرته في الموسم الحالي وكتبت ”كريستيانو رونالدو ولا شيء آخر“.
كما اهتمت بلقاء إنتر ميلان ولاتسيو وكتبت ”طرق لا حصر لها لتسجيل الأهداف“.
كما اهتمت بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والقاضي بإيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة في المنافسات القارية لموسمين.
توتو سبورت
ركزت الصحيفة على مستقبل الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد وإمكانية انتقاله ليوفنتوس وكتبت ”بوغبا؟ الآن يمكنك ذلك“.
كما تحدثت عن معاقبة مانشستر سيتي من طرف يويفا بالمنع من المشاركة في المنافسات القارية لموسمين ومستقبل مدربه الإسباني وكتبت ”إعصار بيب غوارديولا: في السوق“.
الصحافة السعودية
الرياضية
ركزت الصحيفة على فوز النصر على الشباب في الدوري السعودي وكتبت ”ليلة التهم النصر فيها الليث، هنا حمدالله“.
كما تحدثت عن فوز الوحدة على الأهلي وكتبت ”الوحدة يعمق جراح الأهلي“.
كما اهتمت بزيارة وفد الفيفا للاتحاد السعودي لكرة القدم وكتبت ”وفد الفيفا يراجع اختيار الأمين“.
الصحافة الإماراتية
الاتحاد الرياضي
ركزت الصحيفة على فوز العين بلقائه المؤجل أمام اتحاد كلباء وكتبت ”الزعيم وصافة بالأربعة“.
كما تحدثت عن لقاء السوبر المصري المقرر في أبو ظبي وكتبت ”35 كاميرا و4 معلقين لسوبر الأهلي والزمالك“
الصحيفة اهتمت بتقييم أداء اللاعبين في دوري الخليج العربي الإماراتي وكتبت ”نجوم النجاح بالأحرف الأولى“.
كما تحدثت عن ملف دولي وكتبت عن الدوري الإسباني ”برشلونة وخيتافي يجددان مواجهة الأعداء“، وعن الدوري الإنجليزي كتبت ”الريدز 73 في المعركة 25″، وعن الدوري الإيطالي كتبت ”حرب الهدافين في موقعة الوصيف والثالث“.