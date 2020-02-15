عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”مبارزة الأساليب“.. مراجعة شاملة.. وكريستيانو رونالدو ولا شيء آخر (صور)

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قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمعاقبة مانشستر سيتي بالمنع من المشاركة في المسابقات القارية لموسمين شكّل أهم عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم السبت.