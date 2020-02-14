رغبة كونتي تهدد استمرار أوباميانغ مع آرسنال الإنجليزي

بات استمرار الدولي الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال الإنجليزي، عن فريقه في المواسم المقبلة مهددًا بقوة.

ويحظى أوباميانغ باهتمام عدد من الأندية الأوروبية التي تراقب وضعية اللاعب مع فريقه المتعثر خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إنتر ميلان ورغبة كونتي

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إن أوباميانغ قد يرحل في وقت قريب عن النادي اللندني في ظل رغبة إنتر ميلان الإيطالي في التعاقد معه لخلافة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ويبدو إنتر ميلان جاهزًا للمنافسة على ضم أوباميانغ في حال انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إلى أن أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري، يرغب بضم المهاجم الجابوني البالغ من العمر 30 عامًا إلى فريقه.

موقف متأزم

وبحسب ”ديلي ستار“ فإن أوباميانغ لا يعيش أوقاتًا جيدة مع آرسنال خلال الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة أن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للغانرز، يدرس بالفعل إمكانية الاستغناء عن خدمات مهاجمه الغابوني، في إطار خطته للسيطرة التامة على الفريق، بما يتبع ذلك من اللعب بشكل مختلف.

ويبدو أوباميانغ مترددًا في الاستمرار لموسم آخر مع آرسنال في ظل ابتعاد الفريق للمشاركة بدوري أبطال أوروبا.