سوشيال ميديا الرياضة: نجوم العالم يحتفلون بعيد الحب.. ونيمار بـ“نيولوك“

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :

نيمار بمظهر جديد

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بمظهر جديد، وعلق اللاعب:“عيد حب سعيد“.

زوجة يوفيتش تهديه قبلات عيد الحب

نشرت سوفيا زوجة اللاعب لوكا يوفيتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورًا لها عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهي توجه له العديد من القبلات بمناسبة عيد الحب“.

سيبايوس يوجه رسالة حب إلى زوجته

نشر دانيال سيبايوس لاعب نادي الآرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته احتفالًا بعيد الحب، وعلق اللاعب:“عيد حب سعيد، أنا أحبك يا حبي“.

ميلنر: حان وقت العودة

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه عقب عودته من الإصابة التي كانت قد لحقت به، وعلق اللاعب:“حان الوقت للعودة مباشرة إلى المسار الصحيح“.

رونالدو يتناول وجبة الغداء مع عائلته

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يتناول وجبة الغداء مع عائلته، وعلق اللاعب:“غداء العائلة“.

توبي يحتفل بمولوده الجديد

نشر توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مع زوجته ومولوده الجديد، وعلق اللاعب: ”جاس ألدويروييلد، أفضل هدية عيد الحب نتمنى من أي وقت مضى، شكرًا لزوجتي الجميلة شاني لكونها أقوى امرأة والأكثر شجاعة، قلبي ممتلئ ولا أستطيع انتظار الذكريات الخاصة التي سيجمعها أربعة منا“.

Jace Alderweireld ????.

The best Valentine's Day gift we could ever wish for! Thank you to my beautiful wife Shani for being the strongest and most courageous woman. My heart is so full and I can't wait for the special memories the four of us will make together. pic.twitter.com/pDYp0byPSV

— Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) February 14, 2020