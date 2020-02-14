سوشيال ميديا الرياضة: نجوم العالم يحتفلون بعيد الحب.. ونيمار بـ“نيولوك“

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :

نيمار بمظهر جديد

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بمظهر جديد، وعلق اللاعب:“عيد حب سعيد“.

زوجة يوفيتش تهديه قبلات عيد الحب

نشرت سوفيا زوجة اللاعب لوكا يوفيتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورًا لها عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهي توجه له العديد من القبلات بمناسبة عيد الحب“.

سيبايوس يوجه رسالة حب إلى زوجته

نشر دانيال سيبايوس لاعب نادي الآرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته احتفالًا بعيد الحب، وعلق اللاعب:“عيد حب سعيد، أنا أحبك يا حبي“.

ميلنر: حان وقت العودة

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه عقب عودته من الإصابة التي كانت قد لحقت به، وعلق اللاعب:“حان الوقت للعودة مباشرة إلى المسار الصحيح“.

رونالدو يتناول وجبة الغداء مع عائلته

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يتناول وجبة الغداء مع عائلته، وعلق اللاعب:“غداء العائلة“.

توبي يحتفل بمولوده الجديد

نشر توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مع زوجته ومولوده الجديد، وعلق اللاعب: ”جاس ألدويروييلد، أفضل هدية عيد الحب نتمنى من أي وقت مضى، شكرًا لزوجتي الجميلة شاني لكونها أقوى امرأة والأكثر شجاعة، قلبي ممتلئ ولا أستطيع انتظار الذكريات الخاصة التي سيجمعها أربعة منا“.

Jace Alderweireld ????.

The best Valentine's Day gift we could ever wish for! Thank you to my beautiful wife Shani for being the strongest and most courageous woman. My heart is so full and I can't wait for the special memories the four of us will make together. pic.twitter.com/pDYp0byPSV — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) February 14, 2020

ماتويدي: عائلتي حب حياتي

نشر بليز ماتويدي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة عائلته احتفالًا بعيد الحب، وعلق اللاعب: ”يوم عيد الحب سعيد لأحب حياتي“.

Bonne Saint-Valentin aux amours de ma vie ❤️ #MatuidiFamille ???? pic.twitter.com/hECSvFLZIs — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) February 14, 2020

لوكاس هيرنانديز يشكر المهنئين

نشر لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه، وحرص اللاعب على توجيه الشكر لجميع المهنئين له بمناسبة عيد ميلاده، حيث علق قائلًا: ”شكرًا على كل رسائل التهنئة“.

Merci pour tous vos messages de félicitations

Muchas gracias a todos por los mensajes y las felicitaciones

Thank you all for your congratulations ????⚽ #LH2⃣1⃣ pic.twitter.com/qopbwHLmVG — Lucas Hernández (@LucasHernandez) February 14, 2020

موستافي يعلن التحدي

نشر شكودران موستافي لاعب نادي الآرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه، وأعلن اللاعب التحدي قبل لقاء نيوكاسل، يوم الأحد المقبل، بالدوري الإنجليزي، حيث علق قائلًا:“مباراة مهمة في المستقبل، دعنا نصل مباشرة إلى ما نريد“.

Important match ahead! Let’s get straight to work ???????? #SM20 pic.twitter.com/GvvBLyz18g — Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) February 14, 2020

ميدو يحتفل بلقب السوبر

نشر أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء الاحتفال بفوز ناديه بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.