يويفا يعلن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ رسميًا منع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة سنتين وغرامة بقيمة 30 مليون يورو.

وجاءت العقوبة بسبب مخالفة النادي لشروط اللعب النظيف المالي بالتلاعب بالسجلات بين 2012 و2016.

وأوضح اليويفا:“يُمنع مان سيتي من المشاركة بمسابقات الاتحاد الأوروبي خلال الموسمين المقبلين (2020/21 و2021/22)، وهذا القرار نهائي من يويفا، لكن يحق للسيتي تقديم طلب استئناف عن طريق محكمة الكأس“.

فيما قال مانشستر سيتي في بيان رسمي ردًا على العقوبات:“يشعر النادي بالإحباط، ولكنه غير متفاجئ من قرار الاتحاد الأوروبي، وسيتبع النادي إجراءات الاستئناف في محكمة التحكيم الرياضي في أسرع وقت ممكن“.

وحول هذا الأمر أصدر مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بيانا أكد خلاله ”شعوره بخيبة أمل لكن دون مفاجأة بقرار غرفة التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم بحرمان النادي من المشاركة الأوروبية لمدة عامين وتغريمه 30 مليون دولار“.

وقال النادي الإنجليزي ”لقد توقع النادي دائمًا الحاجة القصوى للبحث عن هيئة وعملية مستقلة للنظر بشكل محايد في الأدلة التي لا يمكن دحضها لدعم موقفه. في ديسمبر 2018، قام كبير محققي الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بمعاينة علنية للنتائج والعقوبات التي كان ينوي فرضها على سيتي، قبل حتى أن يبدأ أي تحقيق.

”إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاطئة والتي تم تسريبها باستمرار تعني أن هناك القليل من الشك في النتيجة التي ستصدر عنه. وقد تقدم النادي بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط وهي شكوى تم التحقق من صحتها بموجب قرار صادر عن المحكمة الرياضية الدولية (كاس)“.

وأضاف بيان سيتي ”ببساطة، هذه هي القضية التي بدأها الاتحاد الأوروبي وأدارها وحكم فيها. بعد انتهاء هذه العملية التي أضرت النادي سنسعى للحصول على حكم محايد عبر رفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية في أقرب فرصة ممكنة“.

ويعني هذا القرار ابتعاد سيتي عن دوري أبطال أوروبا لمدة عامين بداية من الموسم المقبل خسارة كبيرة للنادي الإنجليزي ربما تسفر عن رحيل المدير الفني بيب غوارديولا وأبرز لاعبيه.