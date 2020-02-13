إبراهيموفيتش يغيب عن مباراة إياب يوفنتوس ضد ميلان لحصوله على إنذار منذ 10 سنوات

لن يخوض زلاتان إبراهيموفيتش مباراة إياب قبل نهائي كأس إيطاليا على ملعب يوفنتوس الشهر المقبل، بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب ميلان.

والغريب في الأمر أن غياب إبرا عن مباراة العودة المقررة في الرابع من الشهر المقبل على استاد اليانز جاء بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة أمام باليرمو، حينما كان يلعب في ميلان أيضا.

وتتفرد مسابقة كأس إيطاليا بأنها لا تسقط فيها البطاقات الصفراء على اللاعبين مهما طال الزمن، ما يعني أن إبرا لن يكون حاضرا في مباراة العودة.

وتقدم أنتي ريبيتش لميلان في الدقيقة 61 بتسديدة مباشرة من متابعة لتمريرة عرضية، قبل أن يدرك كريستيانو رونالدو التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء