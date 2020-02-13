أهداف مباراة ميلان ضد يوفنتوس.. 1/1 (فيديو)

سجل أنتي ريبيتش الهدف الأول لناديه ميلان في المباراة التي تجمعه مع يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، اليوم الخميس.

وسجل أنتي ريبيتش هدفه في الدقيقة 61.

وتعادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء ليوفنتوس في الدقيقة 90.

وتقام مباراة الإياب يوم 4 مارس المقبل.