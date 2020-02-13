أهداف مباراة ميلان ضد يوفنتوس.. 1/1 (فيديو)

سجل أنتي ريبيتش الهدف الأول لناديه ميلان في المباراة التي تجمعه مع يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، اليوم الخميس.
وسجل أنتي ريبيتش هدفه في الدقيقة 61.
وتعادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء ليوفنتوس في الدقيقة 90.
وتقام مباراة الإياب يوم 4 مارس المقبل.
????- هدف ميلان الأول في مرمى يوفنتوس عن طريق أنتي ريبيتش. ❤️????#ميلان_يوفنتوس pic.twitter.com/oLNzLr7tnq
— منبر ميلان (@mnbermilan) February 13, 2020
يوفنتوس 1 × 1 ميلان | Goal Ronaldo ????
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حساب الاهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/exbkWcr7yc
— ADNAN ₅₁₅???? (@7DNAN_515) February 13, 2020