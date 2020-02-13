 أهداف مباراة ميلان ضد يوفنتوس.. 1/1 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة ميلان ضد يوفنتوس.. 1/1 (فيديو)

أهداف مباراة ميلان ضد يوفنتوس.. 1/1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل أنتي ريبيتش الهدف الأول لناديه ميلان في المباراة التي تجمعه مع يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، اليوم الخميس.

وسجل أنتي ريبيتش هدفه في الدقيقة 61.

وتعادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء ليوفنتوس في الدقيقة 90.

وتقام مباراة الإياب يوم 4 مارس المقبل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
آسي ميلان
آي سي ميلان
الرياضة
تاغ
رياضة
كأس إيطاليا
كرة القدم
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث