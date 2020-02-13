كريستيانو رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

فرض يوفنتوس التعادل على مضيفه ميلان، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، الخميس، على ملعب سان سيرو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل الكرواتي أنتي ريبيتش الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 61، بمساعدة صامويل كاستييخو.

ولعب ميلان بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 71، بعد طرد لاعبه الفرنسي ثيو هيرنانديز بالبطاقة الصفراء الثانية.

وأدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على دافيد كالابريا .

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب يوم 4 مارس المقبل، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.

وقبل هذه المباراة لم يفز ميلان على يوفنتوس في آخر 10 مباريات بينهما، وفي نهائي النسخة الماضية فاز يوفنتوس 4/0.

وفي ذهاب نصف النهائي الثاني، عاد نابولي بفوز ثمين على حساب مضيفه إنتر ميلان، على ملعب جوزيبي مياتزا، بنتيجة 1/0، سجله فابيان رويز.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس إيطاليا يوم 13 مايو المقبل على ملعب الأولمبيكو.

ويلتقي ميلان ويوفنتوس مجددا يوم 11 أبريل في الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو.