يوفنتوس ينوي الانقضاض على لاعب وسط بايرن ميونخ

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، أن يوفنتوس يريد التعاقد مع الفرنسي كورينتين توليسو لاعب بايرن ميونخ الألماني، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وكان يوفنتوس قريبا من التعاقد مع توليسو صيف العام 2017، قبل أن يحسم بايرن ميونخ الصفقة من ليون الفرنسي.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن يوفنتوس يريد استغلال علاقته الجيدة مع بايرن ميونخ، والتفاوض معه من أجل ضم توليسو الذي يلعب في خط الوسط.

وسبق أن ذكرت تقارير ألمانية أن بايرن ميونخ ينوي بيع توليسو، البالغ من العمر 25 عاما، لكسب الأموال وإجراء صفقات جديدة.

وانتقل كورينتين توليسو من ليون إلى بايرن ميونخ مقابل 41.5 مليون يورو، كثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي البافاري.

ولعب توليسو في 63 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل فيها 14 هدفا، وصنع 10، علما أنه شارك في 160 مباراة مع ليون، سجل فيها 29 هدفا وصنع 17.